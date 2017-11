Simeone, en un tira y afloja

Google Plus

Imagen: Nando Martínez - VAVEL

Casi siete años al mando del Atlético de Madrid y Simeone no atraviesa su mejor momento. Con prácticamente los dos pies fuera de la Champions excepto milagro alguno, y aunque invicto, los últimos resultados no son nada favorables. Los dos empates ante el Qarbag han marcado el destino a seguir por los colchoneros en la competición europea, y en la Liga avanza lentamente. ¿Se puede hablar de crisis? Según el propio técnico, el peor momento de la era Simeone se dio tras la derrota en la final de Milán. Desde entonces, el equipo no volvió a lucirse como antes y, aunque llegó a semifinales de la competición el curso pasado, la decadencia ha sido progresiva hasta ahora.

Todo se ha revolucionado en la entidad rojiblanca. Los rumores incluso sitúan a Fernando Torres fuera del club en el mercado de invierno y las llegadas de Vitolo y Costa deberían ser lo suficientemente esperanzadoras como para devolver el estado anímico de un club que, en lo extradeportivo, también comienza a resquebrajarse. El Atlético parece haber perdido su famosa huella de identidad y eso se refleja en el campo; poca presión, moral baja y sobre todo falta de gol.

La brújula de Simeone parece haberse vuelto loca y precisa volver a la normalidad cuanto antes para devolver el rumbo favorable a un equipo que, a pesar de todo, solo ha perdido un partido en lo que va de temporada (ante el Chelsea en Champions). Aunque la realidad es que son diez puntos los que se han escapado en Liga y otros 9 en Champions, por lo que las sensaciones no auguran buen futuro. La afición comienza a molestarse, y las primeras protestas se pudieron apreciar en el Metropolitano la pasada jornada de Champions. Intranquilidad que también se ha dejado entrever por parte de algunos futbolistas. "La Europa League es una mierda", saltó Gabi tras el choque, reflejando el estado de ánimo del vestuario.