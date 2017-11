Simeone: "Tengo un equipo competitivo"

Foto: Atlético de Madrid

A pesar del diluvio de críticas que recibe el Atlético en los últimos días en entrenador argentino se mantiene: "Yo no me voy a mover de lo que sigo pensando, por más que quieran buscar las situaciones que quieran buscar".

Simeone asegura que una de las cosas que le falla al equipo es la falta de concentración: "Hay que mantener la concentración en los momentos determinantes del juego. Yo creo que en algunos pasajes de algunos partidos hemos bajado esa concentración que nos hace, seguramente, un equipo peligroso."

Según el 'Cholo', el objetivo es buscar más situaciones de gol: "El plan es seguir buscando tener situaciones de gol. Como entrenador y como cuando me tocaba jugar como futbolista entendía que la mejor manera de acercarte a poder hacer un gol es tener situaciones de gol.(..) Nosotros no dependemos de un futbolista, no tenemos un futbolista que nos gane partidos él solo y, todas las veces que hemos respondido a estas situaciones muy buenas fue cuando el global empujó en consecuencia de lo que pide el equipo. No soy de levantar la voz. La realidad termina contando en este juego. Las palabras van y vienen, una palabra no cambia nada, lo que cuenta es lo que hagas en el campo."

Sobre las críticas, comparó la situación actual del equipo con la de la temporada pasada, cuando en el primer tramo también recibieron muchas críticas pero acabaron la segunda vuelta volviendo a ser un equipo sólido y fuerte: "El año pasado muchos se apresuraron demasiado dándonos fuera de todo en octubre y luego volvimos a ser sólidos. Hay que mejorar con trabajo y con una energía optimista. Siempre hay pesimistas y negativos pero trato de aislarme, sin dejar de lado que hay cosas que corregir. No soy ciego."

Finalizó la rueda de prensa apelando a la implicación de todos los jugadores y todo el equipo: "Somos un equipo, necesitamos la mayor implicación de todos para conseguirlo. Necesitamos gente que piense en el equipo."