Análisis del rival: El Atlético viaja a Riazor a conocer al nuevo Deportivo

Fuente: Atlético de Madrid

La situación del Deportivo empezaba a ser límite y por ello, la directiva decidió destituir a Pepe Mel y confiar en una entrenador con poca experiencia pero al que le sobran actitud y ganas. Cristóbal Parralo solo ha entrenado unos días al equipo y ha conseguido un gran paso, de esos que necesitan los gallegos, su primera victoria a domicilio, y de manera contundente. La intensidad parece que ha despertado en los jugadores y aunque la situación en la tabla no es ni mucho menos donde se quiere estar, poco a poco quieren revertir la situación. Parralo apuesta por un innegociable 4-2-3-1 y dispone de una plantilla con muchos valores ofensivos.

Se enfrentan al Atlético de Madrid, su entrenador sabe que no es un rival fácil, pese a la mala situación por la que está pasando, sabe del peligro de los rojiblancos. Además viajan con la necesidad de no perder tres puntos importantes para poder resurgir poco a poco. Delante tendrán a los locales con muchas ganas, que repiten convocatoria, su entrenador parece ser de estos de cuando las cosas salen bien, no hay que cambiarlas, y así lo ha hecho.

Portería y defensa en construcción

Pantilimon será el portero titular ante el Atlético. Es joven y está cedido una temporada del Watford. Llegó el último día de mercado, ha habido muchas pruebas de cara a la portería y parece que el nuevo entrenador lo tiene claro, en dos ocasiones en las que se ha va a sentar en el banquillo ha apostado por el rumano. Aporta principalmente tranquilidad y presencia bajo palos. Aunque el anterior encuentro no fue su mejor versión, Cristobal vuelve a darle oportunidad ante el Atlético. Juanfran, Schär, Sidnei y Luisinho estarán en defensa como ante Las Palmas. Así hay una menor presencia ofensiva de los laterales Juanfran Moreno y Luisinho Correia. La idea principal del técnico es esperar atrás y luchar por evitar los contragolpes del rival.

Centro del campo con potencial

Guilherme, Valverde y Borges en el centro del campo, con Cartabia en la banda derecha, Bakkali en la izquierda. Celso Borges tiene grandes cualidades de llegador y de goleador. El Deportivo muestra su mejor versión cuando hace una presión alta al rival, lo que le vino bien ante Las Palmas. Y lo que parece que hará el entrenador ante los colchoneros. Desde los costados Cartabia y Bakkali son capaces de liderar los ataques y de crear mucho peligro y hacer daño al rival, sabe hacerlo muy bien a la hora de desbordar.

Ataque de ilusión

Otra figura importante en el esquema del técnico deportivista es la del delantero centro. Lucas Pérez será el titular que ocupe este puesto. Tiene grandes características para el puesto que busca el técnico, es un atacante rápido y con una gran potencia. Era un sueño para él triunfar en el Club de su vida y ahora quiere aprovechar su cesión aquí desde el Arsenal. Aporta mucho arriba al equipo coruñes y ya ha estrenado portería rival con goles, están seguros que les dará muchas alegrías este año.

Partido importante de alta tensión

Como ya decíamos antes, ni Deportivo puede estar feliz por el inicio de temporada y tampoco el Atlético de Madrid. Tras la posible eliminación de los de Diego Pablo Simeone de la Champions y los puntos perdidos en la competición liguera se ha llegado al peor comienzo en todos los años del técnico argentino. Ambos dos necesitan los tres puntos para ir hacia delante y servirles como energía para afrontar próximos encuentros. La tensión estará presente seguro en Riazor y las ganas de sentirse de nuevo un gran equipo en ambas partes.