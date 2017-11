Que si se cree y se trabaja, se puede Atleti

Google Plus

Quién le iba a decir a Simeone que tras la bochornosa primera parte protagonizada más bien por el poco fútbol y en la que apenas se crearon ocasiones, iba a finalizar el choque de la manera más dulce posible.

De nuevo irregularidades en el juego

El Atlético comenzó el partido fresco, sin ocasiones pero con el ánimo de hacer las cosas bien tirando del toque de balón. Pero a medida que fue avanzando el cronómetro, la posesión se fue equilibrando a favor de ambos equipos y con ello, comenzó la decaída del Atlético. Soso en fútbol y muy pobre en ataque, las ocasiones brillaban por su ausencia y el técnico argentino se desesperaba por momentos. Ni Pantilimon ni Oblak fueron protagonistas en el día de hoy, eso está claro.

Simeone apostó por un once titular distinto, con rotaciones a causa de las bajas y con la presencia de un Augusto Fernández que otorgaría la estabilidad que demostró el equipo en ciertos momentos. Tras casi una temporada perdida por lesión más los meses de verano, el centrocampista argentino demostró ser de los pocos con el estado anímico en condiciones.

En el polo opuesto se situó Ángel Correa. El delantero apenas tuvo ocasiones, y su habitual juego marcado por la caída de balón a la espalda y el desmarque también brilló por su carencia. Sustituido nada más cumplirse el tiempo de descanso por Nico Gaitán, del que tampoco se puede alabar gran cosa en el día de hoy.

Imagen: www.clubatleticodemadrid.com

No Thomas, no "party"

Lo cierto es que el ghanés se ha convertido en una de las piezas claves en el equipo de Simeone, y más aún en el once titular. Visto está el por qué. Si bien anotó para salvar al equipo de una defraudante derrota en el partido de vuelta contra el Qarabag, en Champions; el de hoy no ha sido un gol menos importante, al contrario. La victoria lleva el nombre de Thomas Partey, y la realidad es que actualmente se corona como el máximo anotador del equipo en lo que va de temporada, telita...

La carrera por el centro del campo de Lucas, saltandose a los futbolistas del Dépor uno a uno terminó por dejarle maltrecho en el suelo tras recibir una dura falta de Sidnei. El zaguero del Atleti precisó de asistencia médica y aún no se conoce con certeza el estado de su brazo derecho, que fue el afectado. Los gestos de dolor inundaban la cara del francés que, tras recuperarse, concedió el tiro de su falta a Thomas mientras la desesperación se percibía cada vez más en el ambiente. El Atlético tornó el gesto tras un toque corto de Gabi que invitó a Thomas a tirar la falta, cometida anteriormente a Lucas, y Pantilimon ni tuvo tiempo de ver cómo el balón se colaba en su portería. Zapatazo del ghanés que colocaba el 0-1 en el marcador a tan solo dos minutos de finalizar el encuentro. El colegiado añadió cuatro.

Imagen: www.clubatleticodemadrid.com

Sinónimo de Simeone, locura

Se aproximaba el final del encuentro y la presión era tal, que al 'Cholo' se le fue de las manos. Con apenas cinco minutos más el descuento por delante, al técnico del Atlético se le pasa por la cabeza utilizar el plan Z (por lo menos) y sacar a Griezmann del terreno de juego. Un Griezmann que, por cierto, apenas generó peligro alguno a los gallegos. Sucesor de Griezmann en el puesto y guerrero innato, Giménez saltó al césped como último recurso de Simeone, por lo menos, para asegurar el empate. Si bien son pocas las veces que el 'principito' francés ha sido sustituido por decisión técnica, esta vez tenía motivos para ser reemplazado.

Imagen: www.clubatleticodemadrid.com

Atlético llamando a Griezmann

Sí pero no. La elección de Antoine Griezmann como último cambio del 'Cholo' esta tarde ha soprendido pero no tanto. Once son los partidos que lleva disputados el Atlético en esta temporada, y tres son las cifras goleadoras que acompañan al delantero francés. Vital para el equipo y desaparecido en la mayoría de los encuentros, se nota. Griezmann se quedó un año más ya que "es un momento difícil para el Atlético", según reconoció él mismo. Y tal es la verdad, que ni el propio Griezmann se encuentra en su mejor momento.