Semana de infarto para el Atlético FOTO: Atlético de Madrid

Los compromisos internacionales de noviembre ya han llegado y muchos jugadores rojiblancos dejarán el equipo para acudir con sus países. Este es el último parón en lo que queda de año. A los de Simeone les esperan 2 meses cargados de partidos, exigencia y máxima concentración. Precisamente esa concentración es lo que le falta al Atlético en los últimos partidos. Los rojiblancos no dan con la tecla que les haga jugar y ganar los partidos. Quizás este parón les venga bien para desconectar y llegar con las pilas cargadas a lo que les espera. Será fundamental la vuelta de Koke, Carrasco y Filipe, lesionados en estos días y que se han perdido la mayoría de los encuentros.

El objetivo es llegar a enero vivos en todas las competiciones y esperando a enero para la incorporación de Vitolo y Costa. En Liga tienen que mantenerse entre los 4 primeros y en Champions intentar clasificarse o por lo menos, jugar la Europa League. Pero…de momento ¿qué es lo que le espera al ex equipo del Manzanares en noviembre?

PLATO FUERTE PARA LA VUELTA

La primera parada no será relajada, llega el Derbi. El máximo rival, el Real Madrid visitará el Wanda Metropolitano el próximo 18 de noviembre a las 20.45. Un día especial, pues no solo por la exigencia del rival sino que será el primer derbi del nuevo estadio, los del Cholo tendrán que dar lo mejor de sí mismos y dejar una buena imagen ante su afición. Un partido en el que ambos se juegan 3 puntos vitales para seguir en la cabeza alta de la clasificación. Muchos kilómetros en las piernas de los jugadores será el hándicap que marcará cómo llegan al duelo. A priori el Real Madrid cuenta con una ligera ventaja como ocurre en todos los derbis por tener mejor plantilla pero cuidado que el Atleti, en los derbis más recientes, les ha plantado cara. Lo que está claro es que no será un encuentro fácil y habrá que sudar sangre para llevarse la victoria.

LLEGA LA CHAMPIONS

Casi sin tiempo para recuperarse, llega la Champions. El 22 de noviembre reciben a los italianos de la Roma a las 20.45. El Atlético tiene, prácticamente, los dos pies fuera de la competición pero les queda una mínima posibilidad de clasificarse. Aunque el equipo tiene asumida su eliminación, se agarran a esa posibilidad como un clavo ardiendo, pues quedarse fuera de Europa supondría un fracaso. Fracaso económico, pues el club dejaría de ingresar un dinero muy necesario y deportivo porque esta competición es un objetivo claro al comienzo de la temporada y supondría la espera a otro año para conseguir la ansiada copa. La Roma llega con todo de cara pues ahora son líderes del grupo y están clasificados para la siguiente fase.

EL LEVANTE ESPERA

Sin poder pensar en lo que han hecho en Champions, el 25 de octubre vuelve la Liga. Ese día el Levante les espera en Valencia, de nuevo, a las 20.45. Simeone seguirá con el mismo propósito: ganar para seguir en la zona alta de la tabla. Pero, ¿cómo llegarán a este encuentro? El partido de Champions marcará la situación con la que se enfrentarán al Levante. Aunque deben llevarse los 3 puntos, no está demasiado claro la actitud y ánimo para afrontarlo. Si quedan definitivamente eliminados de la Champions, este partido puede ser una vía de escape para superarlo o, por otro lado, estarán tan bajos de moral que no lograrán superar a los levantinistas.

El Atlético se lo juega todo en estos 7 días, dos partidos de Liga y uno de Champions. A partir de ahora, dada la situación del equipo, todo son finales pero sin duda el duelo ante la Roma es la final de las finales. Veremos cómo lo afronta Simeone, no va a ser un camino de rosas para el técnico y sus jugadores.