La Firma de Atleti VAVEL: El Atleti 'Ghana', otra vez

Fotomontaje: Martín Velarde - VAVEL

El partido de Riazor, siempre complicado para los de Cholo Simeone, ha terminado con un solitario gol de Thomas en el minuto 91´ que salvó al equipo del Cholo de otro malísimo partido en el que se vio claramente que el equipo no tenía plan B.

Planteamiento de juego: Error infantil

Todos los entrenadores del mundo tienen un estilo propio de juego, una manera de ver el futbol y de hacer las cosas. Pero, si en un partido, o en varios, este sistema `tipo´ no funciona, un buen entrenador debe saber cambiar de táctica y jugar de otra forma para desatascar el partido. Cholo sabemos de sobra cómo juega, y con ese juego nos ha dado muchos títulos, pero llega un momento en el que los equipos conocen la forma de jugar y ya van preparados para contrarrestar ese juego. Ese fue, es y será el gran fallo de Simeone, hasta que alguien no le haga reflexionar sobre ello, Simeone no es capaz de cambiar su modo de juego, aunque vea que las cosas no funcionan, y esta temporada van 16 partidos en los que no está funcionando su estilo de juego y que se salva por una jugada aislada o no se salva y empata contra el Qarabag, dos veces.

Thomas, amarás el gol como a ti mismo

Thomas Partey volvió a meter el gol que valía puntos y lo hacía a lo grande, después de hacer un auténtico golazo en el Wanda para rescatar un punto ante el Qarabag, y que en Riazor enganchó un derechazo después de que entre él y Gabi botaran una falta muy cerca del área de forma estratégica, es decir, el centrocampista madrileño la tocó hacia delante un poco para que Thomas enganchara un misil directo a las mallas de la portería del Deportivo de la Coruña.

Gameiro y Gaitán no son Michel Platini y Ratón Ayala

Ninguno de los dos delanteros parecen estar para jugar en el Atlético de Madrid, y se les sigue dando oportunidades, y aunque Gaitán deja alguna muestra de lo gran jugador que era en el Benfica, no es suficiente para que la afición colchonera le haga una canción. El delantero francés no está bien, y se nota, lo intenta y se ve que lucha, pero no llega al nivel que se espera de él ni mucho menos. Aquí entra en juego el debate de si es Cholo el que recoge un gran jugador y lo hace peor (ya hemos visto ejemplos como Jackson Martínez, Vietto, Schiapacasse o Caio Henrique o Matias Kraneviter), jugadores que el Cholo ha querido y ha pedido, parecía que iban a ser cracks y que se han quedado en nada de nada.