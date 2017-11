¿Qué le pasa a Griezmann?

Griezmann lamentándose / FOTO: Rodri J Torrellas

Griezmann es sin lugar a dudas el mejor jugador del Atlético de Madrid, un crack con renombre que no está pasando por su mejor momento en esta temporada que ha dado comienzo. Las estadísticas del galo son desoladoras, tan solo tres goles en 13 partidos lo que da una media de 0.23 tantos por encuentro, una estadística menor para un delantero centro que se ha codeado con Messi y Ronaldo por el Balón de Oro.

El mal momento que está viviendo Griezmann puede deberse a lo que aconteció en el mercado de verano en el Atlético de Madrid, un periodo en el que los colchoneros no pudieron fichar y Griezmann se daba como uno de los principales jugadores que saldrían si finalmente el TAS no siguiese adelante con su sanción. Cerró la temporada pasada con 26 goles en 53 partidos, unos buenos datos que si bien no fueron como el curso anterior, le hacían ser uno de los mejores jugadores del momento. Pero los problemas para el Atlético llegaron concretamente el 22 de mayo cuando en una entrevista para una televisión francesa, el galo desveló que había un 60% de posibilidades de que el delantero saliese del club, algo que molestó y mucho a la afición y a la directiva colchonera puesto que él seguía siendo jugador del Atlético y aún no se conocía la sanción del TAS.

Pocos días después en la presentación de su libro volvió a saltar los rumores de su fichaje alegando que no tenía problemas en salir del club colchonero, otro gesto que molestó más aún al club y que veían como su máxima estrella podría irse aún sin saber la sanción del TAS. El 3 de junio se hacía oficial un secreto a voces, el TAS confirmaba la sanción del Atlético y no podrá fichar en este mercado veraniego, algo que el jugador vio con malos ojos y en su cuenta de Instagram afianzó los lazos con el Atlético y dejando caer que no se marcharía del club en este mercado puesto que sería una faena hacia el club que le había hecho grande.

El 13 de junio hizo oficial su renovación con los colchoneros y cerraba el tema de su posible salida de cara al público, una decisión que algunos rojiblancos vieron con malos ojos ya que interpretaron que no estaba siendo un hombre de club a dejarse querer por el Manchester United. Y ya a partir de aquí empieza la temporada con una expulsión en Girona cuando el Atleti perdía 0-2 que le llevó a una suspensión de dos partidos, el galo empezaba muy mal la temporada. Después volvió en el estreno del Metropolitano para hacer el primer gol de la historia del nuevo Estadio. A partir de ahí empezó el bajón del galo que siguió jugando partidos pero sin meter goles, un hecho que hace bien poco destacó el Cholo Simeone, alegando que el Atlético no es un club de un solo jugador y no tienen un goleador claro, algo que vieron los detractores del argentino como un dardo caliente que el lanzó. De hecho su hermano salió en defensa de Antoine para acoger a su hermano con un tweet que en definitiva no está sentando nada bien a los seguidores.

Todos estos hechos están haciendo que el delantero esté viviendo una difícil situación, primero por el hecho de que Griezmann estaba casi seguro de jugar en el club de sus sueños, el Manchester United y su sueño se vio truncado por la sanción del TAS algo que le obligó a quedarse en el Atlético. El Cholo también vio con malos ojos este guiño del galo al conjunto inglés y es la temporada en la que más está sacando al delantero del césped como bien se pudo ver en Riazor. La plantilla sin duda está con el francés y es seguro que Griezmann se quedará en este mercado invernal, lo que no lo es tanto es si saldrá en el próximo mercado veraniego.