Andrea Falcón ya está de vuelta

FOTO: Álex Marín (Club Atlético de Madrid)

El día 6 de abril de 2017 comenzó la odisea de Andrea Falcón, un mal gesto tras una desgraciada caída en un entrenamiento hizo que la canaria se rompiera el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Una acción fortuita que dejaba a la centrocampista rojiblanca sin temporada, en plena lucha de su equipo por la Liga Iberdrola y la posterior Copa de la Reina además de perderse la Eurocopa femenina de Holanda que se disputó en verano y en la que la jugadora canaria tenía muchas posibilidades de ir convocada.

Falcón que llegaba en el verano de 2016 al Atlético de Madrid procedente del F.C Barcelona, se lesionó cuando vivía uno de los mejores momentos de su carrera. Llevaba 4 goles (2 en los últimos 5 partidos) y su velocidad por la banda habían convencido a Ángel Villacampa que ya no contaba con ella solo como revulsivo, sino que se estaba empezando a ganar un hueco en el once titular.

Andrea Falcón también es internacional con España, tras haber sido convocada por las categorías inferiores (sub 17, sub 19 y sub 20) la ex azulgrana recibió en el pasado mes de enero una llamada muy especial, Jorge Vilda la convocó por primera vez con la Selección Española absoluta para enfrentarse a Suiza, cumpliendo así todo un sueño.

Ahora 6 meses después de la desafortunada lesión, Andrea Falcón completó ayer su primer entrenamiento con el grupo y aunque todavía no cuenta con el alta médica, la centrocampista sigue avanzando en su recuperación y este es un paso más para completar su reaparición en el terreno de juego.

Sus compañeras, que se encuentran preparando el próximo compromiso liguero que enfrentará al Atlético de Madrid y al Granadilla el próximo domingo desde las 10:45 horas en la Ciudad Deportiva Wanda, recibieron a Andrea Falcón con aplausos, en la que es una de las mejores noticias de la semana para el cuadro que dirige Ángel Villacampa.