Savic no completó el entrenamiento del miércoles

Imagen: Juan Ignacio Lechuga - VAVEL

El parón de Selecciones concede un respiro al el Atlético que comienza a perder efectivos, que viajan con sus selecciones. Esta vez no será el caso de Stefan Savic, que no realizó los correspondientes ejercicios de balón con sus compañeros. Parece ser que el montenegrino arrastra alguna molestia, que no reviste gravedad y que le ha permitido seguir las indicaciones del Profe Ortega y entrenarse en el ámbito físico. Savic no participó en los ejercicios en los que se precisa de balón, tales como el famoso rondo o los propios partidillos.

No es la primera vez que el central del Atlético aprecia molestias; en la sesión del pasado martes pudo notar molestias en un pie de las que aún no parece haberse recuperado y, puesto que el próximo fin de semana no habrá campeonato liguero y no corre prisa, decidió mantenerse al margen y no arriesgar a golpear el esférico con dicho pie.

Savic es el único zaguero central del que dispone actualmente el Atlético en sus entrenamientos, ya que Lucas se concentró con la selección sub 21 francesa y Godín y Giménez viajaron a Uruguay.

Quienes si regresaron al terreno de juego fueron Koke y Carrasco, que entrenaron a ritmo normal con el resto del grupo y ya recuperados de sus respectivas lesiones (Koke sufrió un edema muscular y Carrasco arrastraba molestias en la rodilla). Por otra parte, Filipe Luis continúa trabajando al margen debido a una elongación muscular en la pierna; en el día de hoy se limitó a ejercitarse en el gimnasio, aunque el martes sí que pisó el césped. Aún sigue siendo duda para el choque de la próxima jornada de Liga ante el Real Madrid.

Cabe destacar también la posible y temprana renovación de Stefan Savic por el Atlético, que llegó al club en 2015 fichando por cinco temporadas.