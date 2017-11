Enrique Cerezo: "Simeone es intocable" | Foto: VAVEL

Enrique Cerezo ha querido hablar sobre la actualidad rojiblanca, ya que entramos en una semana grande: semana de derbi. Y este no es uno cualquiera, ya que supone ser el primer derbi en el estadio Wanda Metropolitano. Partido que entrará en la historia rojiblanca.

En esta entrevista se habló del nuevo estadio, del estado de forma del equipo, de Simeone y hasta de ciertos jugadores del Atleti.

Nuevo estadio

“Es lo que todos queríamos, un estadio grande, importante y acorde con lo que es el equipo en la actualidad, lo que ha sido en el pasado y lo que será en el futuro”, comenta Cerezo sobre el nuevo estadio. También quiso aclarar que el cambio ha sido respetuoso para la historia del club “El Calderón ha sido un estadio magnífico, tuvo grandes noches, también grandes disgustos y al final todo se supera. Este club ha sabido mantener el arraigo del Metropolitano antiguo, del Calderón y del nuevo con todo lo que tiene alrededor: su nombre; el de las calles, como la de Luis Aragonés; el paseo de Leyendas, con todos los grandes jugadores que ha tenido el Atlético...”

Dudas con el Cholo

“Simeone, lo quiero decir con voz bien alta, en el Atlético de Madrid, por los jugadores, por los directivos y por los aficionados, es intocable. Aquí no se permite ni siquiera tener dudas del Cholo Simeone”, aclaró Cerezo respecto a las dudas que han surgido las últimas semanas con el técnico argentino. “Las críticas siempre son buenas, pero en el fútbol a veces son desoladoras. No puedes jugar bien hoy y ser el mejor y cuando te sale mal un partido, ser un manta. Es un tema que la prensa deportiva debe asumir y asimilar. Las cuentas no se pueden pedir hasta que no acaban los campeonatos. El fútbol es tan raro, que puede pasar cualquier cosa, ¿Quién ganó en las dos finales que jugamos? El que tuvo más suerte.”

Cuerda floja en Champions

Estamos en un juego y los juegos son como son. A veces ganas y otras pierdes. A la Roma le pudimos meter cuatro, ante el Qarabag tuvimos 14.000 ocasiones... No solo es un problema del Atlético que los jugadores tengan más o menos acierto, sino de muchísimos clubes de élite. Sigo diciendo que tenemos una plantilla fantástica, un entrenador maravilloso y una afición fenomenal. Con eso me basta ya.” También cree en el milagro: “Pero si hay algún equipo que puede pensar en los milagros es el Atlético de Madrid.”

Eso sí, la Europa League no le sabría a poco: "Cualquier título que ganemos sabe muy bien."

¿Qué le pasa a Griezmann?

Cerezo también quiso dar su total confianza a la estrella gala: “No ha tenido suerte al principio de la temporada. Tuvo un final de la anterior fantástico y hoy sigue considerado como uno de los tres mejores del mundo. Con una ventaja, que es más joven y tiene más futuro que los otros dos. Todos tienen sus momentos. Puede que ahora no pase por el más importante, pero estoy convencido de que no tardará mucho en volver a ser el que todos queremos: el Griezmann que es. Después de todo lo que ha demostrado, por jugar cinco partidos no tan bien no hay por qué tener ninguna duda ni desconfianza. Ante el Real Madrid será el Griezmann de siempre: temido por todas las defensas y querido por todos los atléticos”

Estado de forma del equipo

Al ser preguntado por si le preocupaba la falta de gol del equipo, comentó que “sí, porque el gol es la esencia del fútbol. Un partido sin goles es prácticamente nada. Nos falta gol, pero como a muchos equipos importantes. Esto va por rachas. Quizá en cinco partidos no marques y luego en 15 marcas 50, que es lo que espero que nos pase a partir del sábado”

¿Será clave la victoria en el derbi? Para Cerezo es muy importante, ya que “todos los derbis lo son por las circunstancias que se desarrollan". Además añadió que "este lo es porque son dos equipos que están empatados a puntos, que quieren estar en Europa, que quieren ser campeones de Liga y que aspiran a la Copa. La victoria es muy importante aunque no definitiva. Intentaremos ganar, como siempre”

Nuevos fichajes

“Esta temporada hemos estado suspendidos para hacer fichajes, tenemos jugadores fantásticos y muchos de los que queríamos fichar están rindiendo a gran niel en las Ligas importantes de Europa. Afortunadamente, los dos que se tenían que haber anunciado se harán en enero, con lo cual tendremos una segunda vuelta magnífica y con unas condiciones fenomenales”

También dejó caer que no habrá más fichajes: “Con todo los jugadores que hemos mantenido y con estos fichajes, creo que somos un super equipo.”

En el tema salidas sí que fue tajante: “Alguna habrá porque la tiene que haber. Será para bien del jugador porque no estará jugando y fantástico para el club porque entrarán otras personas que realmente contamos con ellos desde principio de temporada.”

Torres en el futuro

“Es un atlético queridísimo por todos los aficionados, directivos y jugadores. Ha sido y es emblemático en el Atlético de Madrid. Son los técnicos y él mismo los que tiene que decir donde tiene que jugar y si tiene que continuar con nosotros. Como directivos estaríamos encantados, pero las circunstancias son las de siempre”.