El Atlético de Madrid B buscará seguir creciendo ante la Ponferradina

Foto: VAVEL.

Este domingo a las 17:00h el Atlético de Madrid B se enfrentará a la Ponferradina en la Ciudad Deportiva Wanda en el partido correspondiente a la decimocuarta jornada en el Grupo I de Segunda División B. Los chicos de Óscar Fernández vienen de O Vao con la moral alta tras ganar 1-2 al Coruxo en un partido disputado y bien trabajado por parte de los rojiblancos, los cuales vencieron gracias a los goles de Manny y Solano.

Esta victoria supuso encadenar cuatro partidos consecutivos sin conocer la derrota: los dos empates en casa ante el Racing de Ferrol y el Rayo Majadahonda, el empate fuera de casa contra el Real Madrid Castilla y la citada victoria contra el Coruxo, que aparte, supuso la primera derrota de los locales en casa desde el mes de agosto.

El conjunto rojiblanco llega a este partido octavo en la clasificación con dieciocho puntos, y para seguir con esta racha positiva el técnico valenciano no ha dejado a ningún jugador fuera de la convocatoria, salvo los recientemente operados Rubén Fernández y Carlos Marín. El equipo es consciente de la transcendencia del encuentro, ya que si se suman los tres puntos podrían encontrar el camino correcto para lograr los objetivos de esta temporada. Si consiguen la victoria y Rápido de Bouzas y Sanse pinchan, se colocarían sextos en la tabla.

Por otro lado, la Ponferradina llega en su mejor momento de esta temporada, tras ganar 4-0 a la Unión Adarve en la última jornada disputada. Los del Bierzo suman siete puntos de los nueve en juego. Se encuentran decimosextos en la tabla con catorce puntos, por lo que esta victoria les dejaría a sólo dos puntos del Atlético de Madrid B. En su contra, el conjunto leonés no ha conseguido ninguna victoria como visitante en toda la temporada, habiendo logrado sólo dos empates en las seis visitas realizadas esta campaña.

Manny atendió al club

El joven jugador colchonero, Manny, está siendo una de las revelaciones de la temporada. En varios encuentros ha sido el mejor de los mismo y se ha hecho con un puesto en el once de Óscar Fernández. Quiso recordar el gol ante el Coruxo que significó su primer gol en Senguda B: “Cristian Rodríguez sacó una falta lateral hacia el interior del área, pasó por varios jugadores hasta que me vino a mí en el segundo palo y pude marcar. Es mi primer gol con la camiseta del Atlético B y estoy muy contento. Cuando marqué no sabía cómo celebrarlo. Me volví loco y mis compañeros vinieron a felicitarme”.

Continuó valorando el encuentro de este sábado ante la Ponferradina que llega al Cerro tras golear al Unión Adarve: “Va a ser difícil, como todos los rivales, pero tenemos que seguir sumando porque es una categoría muy difícil y en cualquier momento puedes estar arriba o abajo. Nuestro objetivo es ganar para hacer bueno el triunfo ante el Coruxo. Hay que volver otra vez a la buena racha de estar invictos, como al principio de temporada, y seguir ganando para lograr nuestro objetivo”. Concluyó hablando de sus capacidades personales: “Soy un chico humilde, que trabaja en cada entrenamiento y en cada partido y que lo da todo. Me gusta más jugar de extremo izquierdo, pero puedo jugar también como defensa izquierdo. Me acoplo a lo que me pida el míster y lo que necesite el equipo”.

Para apoyar al equipo en este partido, los socios del club podrán acceder gratis a la Ciudad Deportiva Wanda presentando su carnet en la entrada de las instalaciones hasta completar el aforo. Para los que no sean socios pero también quieran animar al filial las entradas valdrán 15€ y se podrá adquirir mediante venta anticipada o en las taquillas de la Ciudad Deportiva desde una hora y media antes del inicio de partido.