Vrsaljko: "No tengo ningún problema con el Atlético"

Imagen: Daniel Nieto - VAVEL

Sime Vrsaljko llegó al Atlético cumpliendo todas las garantías. El lateral derecho croata tiene calidad y, a pesar de la falta de minutos, sabe como demostrarlo. Con un pie y medio dentro del próximo Mundial, Croacia firmó un contundente 4 a 1 frente a Grecia. Victoria en la que participó el futbolista del Atlético de Madrid y de qué mejor manera que ofreciendo dos de las asistencias de la noche. Pero su rol en el club rojiblanco parece mantenerse aún como indefinido.

Vrsaljko llegó a la entidad madrileña para convertirse en el futuro sustituto de Juanfran y, tras una importante lesión de rodilla en la pasada temporada, aún no ha podido dar el salto definitivo a la titularidad. “Bueno, está claro que en mi situación me ha perjudicado la lesión de rodilla. No digo nada nuevo si repito que la rotura de este ligamento era una cuestión de largo plazo. Requiere una rehabilitación dura, larga y cuidadosa sin ninguna velocidad, ya que puede ser fatal. Escuché a los médicos sin ninguna idea preconcebida”, comentó en una entrevista a un diario croata. “Por supuesto, una recuperación tan buena como se hizo, siempre conlleva la dosis de alteraciones del ritmo cardíaco y de tensión máxima. Hubo dolores que me irritaban por no poder estar completamente en forma, pero ahora, después de todas las terapias, siento un gran progreso. Los médicos me han advertido que estos nervios peripatéticos me pueden volver a molestar por lo que fue esta lesión. Solo debo ser paciente, con el tiempo los problemas desaparecerán”.

El Nápoles suena en el mercado de fichajes y ya ha fijado la mirada en el zaguero del Atlético de Madrid, aunque el club ha respondido con la negativa rotunda. “No tengo ningún comentario al respecto”, afirmó Vrsaljko. Aunque sí comentó sobre su relación con Simeone: “El entrenador tiene sus ideas, pensamientos, planes y sobre mí para entrenar al máximo y aumentar mi preparación hasta que me ponga en los partidos. Tengo una buena relación con Simeone. Es un entrenador que le dice al jugador lo que piensa y lo que está sucediendo, pero también escucha la opinión del jugador”. También admitió haber hablado con el argentino sobre sus posibilidades en el club. "El entrenador me invitó a hablar hace diez días. Hablamos sobre todo sobre mi estado, mi juego. Fue una muy buena conversación de la que saqué impresiones positivas”.

Por último, aclaró: “No tengo ningún problema con el Atlético. ¿De dónde sacó eso?”, y a pesar de que apenas cumple 364 minutos competidos en seis partidos (cinco de ellos con la titularidad), tranquilizó: “Bueno, es un fase, estoy bien, créame no hay ningún problema".