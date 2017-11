Google Plus

ERA CHOLO: Los derbis más importantes desde su llegada | Foto: Daniel Nieto (VAVEL)

La llegada de Diego Pablo Simeone al Atlético de Madrid cambió la historia reciente de los derbis madrileños. Era más de una década sin conseguir sacar tres puntos ante los blancos, en donde se vivieron partidos igualados e incluso algún partido en el que el Atleti demostró ser superior. Eso sí, la tónica dominante era ver a los de Chamartín ganar y pasar por encima de un rival con muchas carencias (especialmente defensivas).

Pero la historia está para cambiarla, y así fue con la llegada del técnico argentino al equipo de la ribera del Manzanares por aquel entonces. Algo que no se consiguió en los primeros tres derbis que jugó ante el eterno rival: 1-4, 2-0 y 1-2 para el equipo que dirigía Mourinho en esos momentos. ¿Para cuándo el cambio? Pues vino en el momento y lugar ideal.

Final de Copa 2013

Llegó el 17 de mayo de 2013, una fecha que siempre estará en el corazón de todos los atléticos, pero sobre todo de aquella generación joven que nunca había visto a su equipo ganar al máximo rival. La final de Copa que se celebró en el Bernabéu siguió el mismo guión de una película trágica con final feliz: Cristiano mandaba al fondo de la red el balón tras un cabezazo perfecto en el minuto 13. Pronto empezaba la tortura para los aficionados colchoneros y otra vez se veían como el centro de atención de todas las risas de aquellos amigos vikingos que no dudarían en recordarles en el trabajo o colegio lo que pasó en aquella final. Pero Simeone tenía un plan, que se vio ejecutado por un excelente Diego Costa que, tras una magnifica jugada de Radamel Falcao a la contra, consiguió superar a Diego López.

Tras esto, llegó la reacción del Madrid, que iba a dar un recital ofensivo. Con lo que no contaban era que por fin toda la mala suerte que habían tenido los rojiblancos los años anteriores se iba a poner de cara esta vez para ellos y les iba a sonreir. El Madrid daría tres palos e incluso fallaría un gol cantado sin portero, donde Juanfran Torres ejercería de héroe sacando el balón sobre la línea. Con esto (y la expulsión de Mourinho) llegaríamos a la prórroga donde lo mejor estaba por llegar. Minuto 98: Koke se dispone a sacar un córner que se queda corto, pero el rechace le iba a caer en sus pies de nuevo. Ahora ejecutaría un perfecto centro al primer palo donde consiguió llegar Joao Miranda superando a todos los defensores. 2-1 para los rojiblancos y ahora solo quedaría esperar. Algo que no fue precisamente fácil, ya que Courtois tuvo que demostrar hasta en dos ocasiones que hay paradas imposibles que se pueden llegar a hacer con fe. Tras una serie rencillas se produjo el ansiado pitido final. La Copa se iba al Calderón y, por fin, la victoria ante los blancos se alcanzó. Noche perfecta y que sin duda entra en la historia del Atlético de Madrid. Simeone lo había conseguido.

Primera victoria liguera desde 1999

Llegaba el primer enfrentamiento tras la final de Copa entre Real Madrid y Atlético. Otra vez en el Bernabéu y los de Simeone tenían el reto de demostrar que lo ocurrido el 17 de mayo no fue casualidad. Así fue. Un Atlético que venía de un muy buen arranque liguero y que demostraba gran solidez en el juego, superó al Madrid en todos los aspectos del juego. Esta vez con Ancelotti como entrenador viviendo su primer derbi, el Madrid no fue capaz de incomodar al Atleti. 0-1, tres puntos muy importantes para los rojiblancos para una liga que iban a ganar en mayo de 2014 y la sensación de que la historia de los derbis había dado un vuelco de 360º. Ya no era el típico rival débil y "amigo" en defensa. El Madrid tendría que trabajar mucho para revertir la situación.

Desde la llegada de Simeone, el Atlético de Madrid ha conseguido 7 victorias en 5 años

Supercopa de España 2014

Agosto de 2014. El Atleti se enfrentaba al Madrid en la Supercopa de España con un equipo renovado, muchos nombres nuevos respecto al año anterior y ,a priori, con la moral baja tras perder la trágica final de Champions en Lisboa contra los blancos. Pero ni mucho menos fue así. El partido de vuelta se jugaba en el Calderón tras haber conseguido un valioso empate a 1 en el feudo blanco. Y la supercopa se quedó en la ribera del Manzanares. Gol a los 2 minutos de Mandzukic en el que participaron algunas de las nuevas caras atléticas: saque de Moyá, prolongación de cabeza de Griezmann y remate directamente a las mallas del croata. En este partido también se produjo la famosa expulsión de Simeone por “propiciar una serie de collejas” al 4º árbitro.

En resumen, el Atleti se había reinventado y consiguió ganar a un muy buen Madrid controlando prácticamente todas las fases del partido. Seguirían dando guerra otro año más.

Eliminación de Copa y 4-0 en la Liga

La temporada 2014-2015 comenzaba con un título para el Atleti, pero no fue lo único destacado que se conseguiría contra el eterno rival ya que consiguieron eliminarlos en octavos de Copa (2-4 en el global). Todos los atléticos recordaran en doblete de Torres en el Bernabéu cuando justo se había convertido en el centro de los menosprecios de la afición blanca. Más allá de eso, Simeone demostró que al equipo dirigido por Ancelotti le tenía totalmente dominado.

Pudo demostrarlo una vez más en 2015. El 7 de febrero vivimos uno de los mejores derbis que han jugado los rojiblancos en su historia. ¿El por qué? Un abultado resultado de 4-0 y aplastando al rival en todas las facetas del juego. Marcaron Tiago, Saúl (de chilena), Griezmann y Mandzukic. Los blancos ni se acercaron a la portería de Miguel Ángel Moyá. La superioridad del Atleti contra los de Ancelotti era muy notable y nada parecía indicar que esto pudiera cambiar en un futuro cercano. Pero sí que ocurrió, y en la competición del Real Madrid.

Cruz en Champions: Real Madrid, invencible para los de Simeone

Hasta 4 veces se han visto las caras en Champions League los pupilos de Simeone con el Real Madrid los últimos 4 años. El resultado siempre el mismo y favorable a los blancos. Primero con Ancelotti de entrenador y ahora con Zidane, han conseguido que el preparador argentino se desespere con este rival, el único que se le atraganta en Europa (han superado a equipos como Barcelona, Bayern o Chelsea). O bien no da con la tecla o simplemente es algo psicológico.

Primero fue en la trágica final de Lisboa en 2014, con gol de Ramos en el minuto 93 que ponía el empate en el marcador.

Al año siguiente, eliminación en cuartos de Champions cuando iban 0-0 en el minuto 85 de la vuelta que se jugaba en el Bernabéu. Ya con uno menos, los de Simeone se vieron superados por un gol de Chicharito a 2 minutos del final.

En 2016 otra vez una trágica final. Esta vez en Milán y en penaltis. Se adelantó el Real Madrid con gol de Ramos (en fuera de juego) y tras una gran segunda parte de los rojiblancos, Carrasco lograría poner las tablas en el marcador. Se llegó a la prorroga y el resultado no se movió. En la tanda, Juanfran fallaría el 4º penalti tras dar al palo de la portería defendida por Keylor. Acto seguido, Cristiano marcaría el penalti que daba la Champions a los blancos.

Por último, el curso pasado (2016-2017) se vieron las caras en semifinales. Tras un aplastante 3-0 en el Bernabéu, los de Simeone llegaban al Vicente Calderón con opciones muy bajas para pasar a la final. Y el milagro sucedió y parecía encaminado: minuto 15 y ya iban 2-0 en el marcador. Estaban a un gol de igualar la eliminatoria, pero Isco, tras una gran jugada de Benzema, anotaría un gol antes del descanso que sentaría como un jarro de agua fría para los pupilos del “Cholo”. No consiguieron marcar más.

Buenas sensaciones en Liga, alegrías en Copa y decepción en Champions. Sea como sea, la historia de los derbis ha cambiado y los últimos años hemos vividos partidos muy intensos y divertidos para el espectador. El Atleti se ha vuelto a sentir ganador en estos partidos y parece que es algo que no va a cambiar en un futuro muy cercano.