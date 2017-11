Duelo de "sietes": así llegan Griezmann y Cristiano al derbi

Fotomontaje: Martín Velarde - VAVEL

Partidazo tras el parón de selecciones

Las cuadrillas más pujantes de la comunidad de Madrid cuentan los días que quedan para el esperado derbi, uno de los partidos más emocionantes de la competición liguera. El encuentro de ida se disputa este sábado en el Estadio Wanda Metropolitano.

Los eternos rivales de la capital aterrizan en el terreno de juego en medio de una situación pareja: están igualados a puntos, siendo el Madrid tercero y el Atlético cuarto en la tabla clasificatoria. Los locales no han perdido ni un solo partido desde el arranque de temporada: acumulan un total de cinco empates y seis victorias. Por su parte, los registros de los blancos son de siete victorias, dos empates y dos derrotas.

Pese al esplendor que supone cada uno de los partidos que entre estos dos equipos se acontecen, ninguno de los dos llega en su mejor momento. Los del Cholo no pierden, pero de momento han ganado menos de lo que deberían, lo que les ha llevado a una situación de extrema gravedad Champions. Por su parte, la escuadra madridista tampoco acumula una racha hegemónica -de hecho, el equipo trata de levantar cabeza tras atravesar su peor lapso en 75 años-, aunque es cierto que se halla algo más salvaguardado que su contrincante, siendo más estable su situación en Champions.

Los protagonistas: galardonados y talentosos, pero en un mal momento

En este contexto, llegan tirando del carro las dos estrellas, que son nada más y nada menos que los vigentes balones de oro y de bronce: Cristiano Ronaldo y Antoine Griezmann. Parece que ambos han encarnado y absorbido la situación negativa de las plantillas, ya que tampoco ellos se encuentran en un buen momento. El gol brilla por su ausencia cuando precisamente debería ser al contrario: dos goles ha marcado el galo en liga y uno el portugués.

Teniendo en cuenta que se habla de los delanteros principales y titularísimos, que son por consiguiente de los que más se espera y a los que mejor se paga, ni uno ni el otro están rindiendo hasta su máxima capacidad. Podría decirse que Griezmann ha perdido una gran parte del feeling que tenía con su afición. El Principito era la figura predilecta de los abonados de la orilla del Manzanares, pero a raíz de unas impertinentes declaraciones que salieron de su boca el pasado verano, la cosa cambió. Son muchos los que piensan que su salida no tardará en llegar y que, si no es en enero, el “7” no se irá más tarde de este verano que se avecina.

El panorama con Grizi

Dadas las exigencias que ha reclamado el francés para con su contrato y su cláusula de rescisión, los aficionados colchoneros esperan mucho más de él que antes. La pasada temporada hizo que a la grada del Calderón se le cayese la baba con sus mil y una maravillas. Esto ha dado un brusco giro en cuanto a que el delantero parece ahora desganado.

Su actitud es indolente y denota una cierta indiferencia: está frustrado y eso ha hecho mella en su fantástico fútbol. Además, podría decirse que las exigencias de la hinchada colchonera son cada vez más severas: viendo lo mucho que ha crecido el club en la última década, no es de extrañar que los rojiblancos no se conformen, aunque a veces parezcan haber olvidado cómo han llegado hasta donde están y los tantos varapalos que han recibido hasta posicionarse como tercer mejor equipo de España.

Todos, y no sólo Griezmann, deben recobrar la esencia que los caracteriza para presentarse lo más fortalecidos que puedan ante el eterno rival, al que no pueden dejar ganar en su primera visita a los recién estrenados feudos rojiblancos. Es primordial que los técnicos, los jugadores y los seguidores formen una piña, para así lograr levantar el ánimo tanto del equipo en conjunto como de su soldado predilecto.

“El Bicho” tampoco está bien

Por su parte, Cristiano tampoco está haciendo los deberes que le ha mandado el madridismo. El pupilo de Zizou no logra encajar en liga todo lo que le gustaría, pero sí se ha lucido en la competición favorita de los blancos: Ronaldo ha marcado un total de seis goles en lo que va de la fase de grupos de la Champions League.

Además, no cesa de cosechar reconocimientos personales por su calidad y trayectoria, pero esto no quiere decir que lo tenga todo hecho de cara a la que será la duodécima jornada de LaLiga. Los merengues son exigentes y no perdonan con facilidad, así que ya puede andar avispado y dispuesto a meter el mayor número de goles posibles si no quiere ser ajusticiado por los suyos.

Rivalidad nacional y europea

El derbi madrileño es la atmósfera donde más veces se han venido enfrentando estos jugadores, pero también se han visto las caras jugando con sus compatriotas en el Viejo Continente.

De hecho, no hace mucho, dos meses después de la última final de Champions que se les escapó a los colchoneros en la tanda de penaltis, Portugal y Francia fueron las dos selecciones que lograron alcanzar la final de la Eurocopa. La victoria fue de los lusos, lo que dejó a Griezmann de nuevo a los pies del estrellato a nivel continental.

Por ello, aunque en Europa siempre se aviva la lucha entre los bandos que en ella participan, el derbi no es cosa de broma. Acostumbrados a verse las caras en distintos lugares, el sábado se las verán por primera vez en un nuevo escenario: el espectacular Metropolitano.

¿Resurgir en el derbi?

Todo amante del fútbol sabe que ambos jugadores tienen un talento innato y unas capacidades extraordinarias que, aunque a veces parezcan ausentarse, podrían volver a deleitar con las mismas peripecias de siempre en cualquier momento. Sea como sea, la confianza está puesta en ellos, los encargados de rematar una estrategia construida con el esfuerzo de todo el equipo para que ésta acabe en tanto a favor. Bien sabido es también que, aunque no son sólo ellos los que cargan el equipo a sus espaldas -ni muchísimo menos-, están perfectamente amparados bajo dos entrenadores que tienen enamorados a sus respectivos equipos.

El sábado tienen la oportunidad perfecta para resurgir y volver a cautivar a los suyos. Y si no es entonces, lo tendrán complicado, pues el tiempo corre y no va a esperar por ellos.