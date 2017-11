Google Plus

Jan Oblak: "El Wanda Metropolitano es espectacular. En este estadio vamos a seguir los pasos del otro" Foto: Atlético de Madrid

La afición del Atlético de Madrid ha elegido al portero esloveno como el mejor jugador del pasado mes de octubre por sus grandes actuaciones en las 3 competiciones que disputa el conjunto del Cholo. Oblak aprovechó la ocasión para dar las gracias por el galardón, analizar su estado de forma, la actualidad del equipo marcada por el derbi del próximo sábado en el Metropolitano y sus impresiones sobre el Metropolitano.

El guardameta se mostró muy agradecido por haber sido galardonado con este premio que no hubiera sido posible sin la ayuda de sus compañeros. “Satisfecho con el premio. Depende de todo el equipo. Sin mis compañeros este premio no me lo habrían dado. Estoy feliz pero hay que trabajar más y segur así”.

A pesar del mal juego que está demostrando el cuadro del Cholo, el Atlético sigue invicto en Liga y no ha recibido muchos goles en contra. El propio portero describe así la situación en la que se encuentra el equipo. “Llevamos algunos meses de competición y hemos jugado bastantes partidos. Me encuentro bien, muy bien. Espero seguir así y ayudar al equipo. Espero que todos podamos hacer las cosas lo mejor posible y jugar bien”.

Desde que empezó la temporada, los futbolistas del Atlético han hablado sobre el nuevo estadio y sobre qué le falta la esencia del Calderón. Oblak sigue la línea de sus compañeros. "Me siento orgulloso de poder jugar la primera temporada en el Wanda Metropolitano. Cambiamos del Calderón, donde todo estaba muy bien, donde nos conocimos todo. Pero el Wanda Metropolitano es espectacular. En este estadio vamos a seguir los pasos del otro"

El siguiente compromiso del club es el Derbi, un derbi especial pue será el primero del Metropolitano, con todo lo que ello conlleva. Para el esloveno no es más que otro partido de Liga. “Es un partido de Liga como lo fue el último fin de semana. Vamos a entrar al partido para ganar, como todos. Estoy seguro que podemos demostrar buen fútbol y hacer un gran esfuerzo. Espero que salga como todos queremos”.