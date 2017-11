Enrique Cerezo: "No entendéis a Griezmann"

Google Plus

FOTO: Álex Marín (Club Atlético de Madrid)

Enrique Cerezo participó en la mañana de este martes en un desayuno de trabajo organizado por la agencia Europa Press. En ese desayuno el presidente del Atlético de Madrid repasó la actualidad rojiblanca que en estos momentos gira en torno a las últimas declaraciones que su estrella Antoine Griezmann ha realizado y el derbi ante el Real Madrid del próximo sábado.

Antoine Griezmann volvió a jugar con su futuro, esta vez concentrado con la selección francesa, y como ya hiciera el pasado verano, Antoine, ha dejado entrever que podría abandonar el Atlético de Madrid en el próximo mercado estival. El futbolista francés fue preguntado en una entrevista sobre si vería con buenos ojos jugar junto a Neymar y Kylian Mbappé y a lo que el rojiblanco respondió: “sí”, algo que no ha hecho mucha gracia a los aficionados colchoneros sobre todo tras las insinuaciones del pasado verano cuando dijo que era posible fichar por el Manchester United. Sin embargo, para Cerezo lo que pasa es que “no entendéis a Griezmann, ni su sentido del humor” el presidente remarcó que “Antoine hizo las declaraciones que tenía que hacer. En ninguna declaración suya he visto que se quiera marchar sino todo lo contrario, que se quiere quedar, entre otras cosas porque tiene contrato.” Además, el presidente colchonero zanjó el tema con humor al comentar que “lo que no sabéis es que a lo mejor tanto Neymar como Mbappe pueden venir al Atleti.”

El directivo rojiblanco habló también sobre el primer derbi madrileño que se vivirá en el Wanda Metropolitano y que tendrá lugar el próximo sábado a las 20:45 horas. “El partido está 50-50. Ambos equipos estamos empatados a puntos y el que gane tendrá 3 puntos más, pero lo importante es que sea un partido bonito y tranquilo. Nosotros, como siempre, saldremos a ganar”, sentenció Cerezo.