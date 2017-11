Google Plus

El sí y no del Atleti tras los parones FOTO: Atlético de Madrid

Los resultados del Atlético tras la vuelta de sus internacionales dejan un amargo sabor de boca. Si bien los resultados son más buenos que malos, el dónde y cómo se producen no gustan al público y no ayudan a los objetivos de temporada del equipo.

PARÓN DE SEPTIEMBRE

El parón de septiembre fue tempranero. Solo dos jornadas de Liga y los equipos se quedaron en cuadro. Simeone se quedó sin 12 de sus futbolistas. Godín, Giménez, Filipe Luis, Augusto, Koke, Saúl, Griezmann, Lucas, Carrasco, Savic, Thomas y Versaljko fueron los elegidos por sus selecciones.

Thomas fue el líder de Ghana con su hat-trick ante el Congo. Godín y Giménez fueron piezas claves. Filipe le quitó el puesto a Marcelo. La Bélgica de Carrasco se aseguró su sitio. Los demás encarrilaron el camino para clasificarse. Con tan buenas noticias, Simeone se planteaba un mes de septiembre con buenos resultados. Pero lo que les esperaba al Atleti era su particular “cuesta de septiembre”. Con 7 partidos, 5 en Liga y 2 en Champions, en apenas 22 días. Sin olvidar el estreno en el Wanda Metropolitano. Un total de 3 empates, 3 victorias y 1 derrota fue el saldo del mes. Y, ¿qué significaron? En Champions se les pusieron las cosas muy complicadas tras el 0-0 ante la Roma y el 1-2 ante el Chelsea. En Liga no les fue del todo mal, sumaron 11 puntos de 15.

PARÓN DE OCTUBRE.

Los compromisos internacionales del mes de octubre llegaron en el peor momento para el equipo: tras perder contra el Chelsea y el empate en Butarque, los ánimos de los futbolistas no pasaban por su mejor época. Pero aun así fueron convocados 10 futbolistas: Koke, Saúl, Vrsaljko, Savic, Griezmann, Carrasco, Oblak, Thomas, Godín y Giménez.

Los resultados se saldaron con una de cal y otra de arena para los internacionales atléticos. Saúl, Koke, Godín, Giménez, Griezmann y Carrasco consiguieron asegurarse un puesto en el Mundial de Rusia de 2018. Peor suerte corrieron Oblak, Savic, Vrsaljo quienes se complicaron la vida y dependen de otros para entrar en la repesca. La Ghana de Thomas fue la única selección con representación atlética que perdió su lugar en Rusia.

La vuelta a la Liga, Champions y Copa no se presumía fácil. En octubre todo eran finales y, para colmo, jugaban una cada tres días. El balance se saldó con 5 empates y 2 victorias, si lo tomamos solo como resultados no son del todo malos pero sí los analizamos más en profundidad descubrimos lo que significan y sus consecuencias. Los 5 empates se produjeron ante Barcelona, Qarabag, en dos ocasiones, Elche y Villareal. Las victorias fueron contra el Celta y Deportivo de La Coruña. La consecuencia de los empates ante el Qarabag fue la, prácticamente, eliminación de Champions y todo lo que conlleva. El 1-1 frente al Elche llevó a complicarse la vida en Copa. Y en Liga, han conseguido 7 puntos de 9, esto es lo más positivo de todo el mes, pues les ayuda a mantenerse dentro de la parte alta de la clasificación.

La presión, el cansancio, la carga de partidos, los kilómetros, el estado anímico de los jugadores,...pueden ser las causas de que el Atlético no sepa cómo afrontar los compromisos tras los partidos de selección. En cualquier caso, es año de mundial y él no saber si lo jugarás o no está muy presente en la cabeza de los jugadores.

Veremos cómo afronta Simeone este mes de noviembre, después de otro parón, y con unos partidos en el camino que tampoco se presentan muy sencillos.