Godin y Giménez terminan con derrota el gran año de Uruguay

Con el Mundial de Rusia 2018 ya asegurado para la selección uruguaya, en este parón para la concentración de los internacionales, los charrúas tenían el amistoso ante Austria, para seguir probando el equipo y preparándose de cara a la próxima gran cita en la que estarán presentes el año que viene a nivel mundial. Y pese a la buena imagen que se dio en la fase de clasificación para el mismo, no puede decirse lo mismo de este encuentro.

Uruguay pierde ante Austria

Tabárez y sus hombres querían hacer una pequeña gira por Europa para la preparación de cara a Rusia. Ante Polonia, con un empate sin goles, y ahora ante Austria, con una derrota. No han dejado muy buenas sensaciones los encuentros que se han disputado, aunque el entrenador quiere aclararse de cara a la convocatoria definitiva que hará dentro de unos meses a la hora de la verdad, las pruebas sabe que son importantes.

Edinson Cavani fue el autor del gol de Uruguay, pero no sirvió para mucho, tras los dos goles de los austriacos. Aunque no era un partido transcendental, los jugadores se quedaron con un mal sabor de boca tras acabar perdiendo. Diego Godín y José María Giménez son titulares indiscutibles y forman una gran pareja en defensa, que también han compartido alguna vez en el Atlético de Madrid, aunque ahora no sea así, puede que Simeone empiece a tomar nota.

Reacciones colchoneras

Uno de los dos centrales que forman la zaga uruguaya, José María Giménez, quiso mostrar las sensaciones que le dejaba el partido: "Nos quedamos con el sabor amargo de no poder concretar las ocasiones que tuvimos para ganar el partido". Querían terminar el año ganando el último partido para seguir por el buen camino que venían haciendo, pero no han podido, aunque saben que realmente no era decisivo. "Hasta ahora todo ha sido positivo, la clasificación al Mundial fue maravilloso. Me habría encantado terminar el año con una victoria, pero son cosas del fútbol. Hay que seguir mejorando en lo que hemos hecho mal y lo que hemos hecho bien seguir mejorándolo aún más para seguir sacando crédito de esto", destacó para finalizar.