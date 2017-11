Yannick Carrasco apadrina la gala #TaconeoSolidario

Google Plus

FOTO: Daniel Nieto (VAVEL)

El jugador del Atlético de Madrid, Yannick Carrasco, se ha convertido en el padrino de la gala solidaria #TaconeoSolidario que organizan conjuntamente la Fundación Atlético de Madrid y la formación artística Los Vivancos. Dicha gala solidaria tendrá lugar el próximo día 30 de noviembre desde las 20:30 horas en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid.

Todo el beneficio recaudado por la venta de entradas y de calendarios solidarios se donará a la ONG ‘Uno entre cien mil’ y al Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla Prieto. #TaconeoSolidario es el lema de esta gala, en la que Los Vivancos representarán su último espectáculo: ‘Nacidos para bailar’.

El trabajo de la ONG ‘Uno entre cien mil’ a la que irá destinado parte de los beneficios de esta gala, es atender a los niños que están luchando contra la leucemia, mientras que el Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla Prieto se esfuerza en ayudar a aquellos que se quedan huérfanos por el fallecimiento de sus madres tras ser víctimas de la Violencia de Género.

El futbolista belga del Atlético de Madrid apadrinó esta iniciativa en pleno momento de recuperación. Carrasco se lesionó el pasado 18 de octubre en el encuentro frente al Qarabag, que tuvo lugar en Bakú, y donde el conjunto colchonero no fue capaz de pasar del empate a 0. Ahora el delantero, que no ha disputado los encuentros internacionales de esta semana debido a esta lesión, se encuentra en Madrid trabajando al mismo ritmo que sus compañeros y a falta de recibir el alta médica que acredite su presencia definitiva en el derbi de este sábado frente al Real Madrid, todo parece indicar que va a estar disponible para Diego Pablo Simeone que veremos si el técnico argentino le alinea en el once inicial o decide guardarse la carta de Carrasco para la segunda parte.