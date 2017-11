5 claves para la victoria del Atlético de Madrid en el derbi

Google Plus

Fuente: www.atléticodemadrid.com

Es semana de derbi y el cuerpo lo sabe. Cada vez quedan menos días para el partido y poco a poco la cabeza no para de darle vueltas a lo que puede suceder el sábado sobre el terreno de juego.

En los últimos años este partido se ha convertido en una batalla física y estratégica que asegura un espectáculo que enamora a miles de aficionados alrededor de todo el mundo. Lejos quedan los catorce años de dominio blanco en estos encuentros, los cuales terminaron con un cabezazo al fondo de la red del Santiago Bernabéu en la final de la Copa del Rey de 2013.

El último derbi de la pasada campaña fue el que se jugó en la vuelta de semifinales de Champions League, donde el Atlético venció 2-1 bajo una fuerte lluvia que supuso el último partido europeo en el Estadio Vicente Calderón.

Si el equipo rojiblanco quiere seguir por la senda de la victoria en estos duelos por ver quién manda en la capital, es importante prestar atención a las siguientes claves.

¿Por qué debe ganar el Atlético de Madrid?

​​1. Estreno del Metropolitano en un derbi

El primer partido de estas características en el Metropolitano será siempre recordado entre los aficionados colchoneros, ya sea para bien o para mal, porque las primeras veces nunca se olvidan.

Con el paso de los años este estreno cobrará la importancia que merece y la gente se acordará del resultado, los goleadores y cientos de anécdotas diferentes, al igual que sucede ahora con el primer derbi madrileño que se disputó en el Vicente Calderón. Aquel partido se jugó el 16 de abril de 1967 y terminó con empate a dos, ese día el encargado de abrir el marcador fue Enrique Cardona para el conjunto local.

2. Comenzar con victoria lo que acabó con victoria

Como hemos citado anteriormente, el último derbi que se jugó en el Calderón fue el de semifinales de Champions League de la pasada campaña. Ese partido fue especial por muchas razones: por ser el último partido de competición europea en el Calderón, contra el máximo rival, había que hacer una remontada épica y era la oportunidad de recompensar el dolor de las dos finales perdidas a la afición. Era un partido que llevaba el ADN del Atlético de Madrid, creer hasta vencer.

El resultado del partido fue 2-1 para los rojiblancos, y aunque no fue suficiente para lograr el objetivo de conseguir una plaza en la gran final, ¿a quién le importó eso?.

En los minutos finales del encuentro comenzó a caer una lluvia torrencial sobre la ribera del Manzanares y la familia rojiblanca, lejos de achantarse, se vino arriba y comenzó a animar con el alma, aun sabiendo que ya estaban eliminados. El estadio rugía como nunca antes para mostrar su apoyo a los jugadores y enseñar al resto del mundo que clase de gente acudía cada día de partido al Vicente Calderón desde hacía cincuenta años.

Cantando bajo la lluvia hasta quedarse sin voz y con una victoria ante el eterno rival fue como se despidió el mítico estadio de los derbis madrileños.

Este sábado en el Metropolitano se tiene que encontrar esa magia del último partido en el Calderón para volver a cosechar una nueva victoria ante el Real Madrid y comenzar como se acabó, ganando.

3. Dar una alegría a la afición

La afición del Atlético de Madrid se caracteriza por el apoyo incondicional a su equipo pese a las adversidades que se le presentan. Pero últimamente el juego del equipo no convence y los resultados tampoco, y esto hace que el ánimo para este choque no llegue muy alto que se diga.

Los rojiblancos siempre han tenido la etiqueta de “sufridores”, y con toda la razón, porque el Atlético nunca tiene un encuentro sencillo, ya sea por una cosa o por otra, siempre hay algún momento del partido en el que sufren lo que no está escrito.

Por eso, la mejor manera de compensar a la afición es darle una victoria en casa ante el eterno rival, la cual curaría las heridas del pasado y haría recuperar el entusiasmo por el equipo, ya que la fe nunca se ha perdido.

Lo que está claro es que el sábado el Metropolitano será una olla a presión en la que no habrá ni un asiento vacío y la afición meterá el primer gol antes del pitido inicial.

Para dar esta alegría a la afición es necesario que se mejoren algunos aspectos del juego, los cuales veremos en las siguientes claves.

¿Qué tiene que hacer para ganar?

​4. Recuperar la solidez defensiva

Esta temporada el Atlético de Madrid no está tan fuerte en defensa como nos viene acostumbrando años atrás, donde destacaba por la solidez defensiva que le hacía un equipo prácticamente infranqueable.

Pese a que esta campaña el equipo lleva menos goles en contra que la anterior, la defensa se ve más frágil porque los rivales necesitan muy poco para generar peligro manifiesto de gol. Coincide que los goles del equipo rival llegan al final de la primera parte, o peor aún, al final del partido, cuando parece que el equipo pierde la concentración y sufren más atrás.

Gran parte de los méritos de llevar menos goles encajados que la pasada campaña la tiene Oblak, que con sus magníficas paradas está salvando al conjunto rojiblanco en casi todos los partidos. El esloveno demuestra en cada encuentro su gran nivel y las buenas cualidades que tiene como portero realizando paradas increíbles que valen su peso en oro.

Otro punto a tener en cuanta son las jugadas a balón parado. Últimamente casi todos los goles encajados vienen en forma de córner o faltas laterales mal defendidas, y para vencer al Real Madrid no se puede descuidar esta faceta del juego tan importante donde el equipo blanco tiene tanto potencial.

Siempre se ha dicho que un buen ataque comienza con una buena defensa, por eso el Atlético debe afianzar su línea defensiva para producir buenas jugadas de ataque y, de este modo, recuperar la confianza en una de las mejores zagas de Europa.

Para ello es muy importante que Godín vuelva su mejor nivel en el derbi y lidere la defensa como el capitán que es. En los laterales, Filipe y Juanfran, no podrán despistarse ni un minuto en labores defensivas porque es fundamental evitar las internadas laterales de los velocistas del Real Madrid, entre los que se encuentra Cristiano Ronaldo, el cual consiguió dos hat-trick en dos partidos contra el Atlético la temporada pasada.

En el centro del campo será muy importante que Gabi y Thomas no dejen mover el balón al talentoso centro del campo del conjunto blanco. Y Koke y Saúl tendrán que hacer una fuerte presión sobre los laterales y ayudar siempre en defensa para sumar hombres atrás.

Pero el inicio de la presión lo tendrán que hacer Griezmann y su acompañante en el ataque para asfixiar a la defensa y que no salgan con el balón controlado.

5. Dar el último pase y definir de cara a portería

Está claro que esta temporada el Atlético tiene serios problemas de cara a portería y eso se refleja en los escuetos resultados de los últimos partidos, los cuales han acabado con uno o cero goles en el electrónico.

Los delanteros se encuentran en una sequía prolongada que ya se sale de lo habitual, las ocasiones les llegan de todas las maneras posibles, pero la falta de puntería les condena.

Para suplir su falta de acierto tienen que vestirse de goleadores centrocampistas como Thomas, el cual salvó al equipo ante el Qarabag con el gol del empate en el Metropolitano y ante el Deportivo de la Coruña en Riazor marcando un golazo desde la frontal del área en el tiempo de descuento.

Pero los delanteros no las meten si el centro del campo no da pases de gol, y eso es lo que le sucede al equipo. Ningún jugador encuentra el hueco que deje sólo al delantero y el Cholo no encuentra la fórmula para crear juego entre líneas que rompa la defensa rival.

La lesión de Koke ha hecho mella en un equipo al que se le veía falto de ideas desde su lesión y el seis era el único que aportaba algo de claridad al juego rojiblanco. Para suerte de todos los atléticos Koke está totalmente recuperado y jugará en el derbi. Esperemos que con su regreso vuelva la magia al Metropolitano y encuentren la forma de perforar la meta del Real Madrid para lograr una importante victoria.