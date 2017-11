Saúl Ñíguez: "Gracias al Madrid, estoy aquí ahora". FOTO: Atlético de Madrid

Con motivo del derbi, el programa Minuto #0 de Movistar ha dedicado un capítulo a uno de los jugadores más de moda en el Atlético de Madrid. En la entrevista, Saúl recuerda cómo comenzó su carrera futbolística hasta llegar hasta donde está hoy. Desde los momentos más difíciles hasta los más gratificantes que le han servido para afianzarse en el que hoy, es el club de su vida.

Todos sabemos que los primeros pasos de un futbolista no son lo más parecido a un camino de rosas y en esto el canterano del Atleti es un alumno aventajado. Sus comienzos fueron en la academia del Real Madrid, de donde guarda un mal recuerdo pero saca una lectura positiva, pues gracias a esa época es lo que es hoy.

"Viví una serie de malas cosas pero creo que cualquier niño de mi edad de 11 años le pasa. En el momento que yo lo cuento la gente empieza a decir barbaridades. La época en el Madrid, para mí, fue buena porque me hizo madurar, crecer y darme cuenta de muchas cosas...y gracias a eso estoy aquí ahora".

Ser fijo en el equipo del Cholo le costó. Tras estar bajo las órdenes del argentino durante una temporada fue cedido al Rayo. Y algo que pocos saben es que tras esa cesión, estuvo a punto de recalar en las filas valencianistas. En el último momento todo cambió y su destino siguió en Madrid.

"Después de estar un año en el Rayo yo sabía que iba a volver, pero el año siguiente iba a ir cedido al Valencia, estaba todo apalabrado. Justo antes el míster me ve cambiado y me dice que quiere que me quede".

Hablando del Atlético, el centrocampista recordó su peor momento con el club, mencionando también su dolencia de riñón.

"Contra el Leverkusen. Aguanté 23 minutos sobre el campo, pero no daba más de mí. Tras ser atendido y con el paso de los partidos ya me había cansado del dolor del catéter. Dije que me quitasen el riñón, que iba a estar el mismo tiempo parado y se me quitaría el dolor de una vez. La idea me la quitó el Mono Burgos, casi me pega, con el sentimiento que me lo decía no era como me hablaban los demás, él había sufrido algo peor", declaró.