El derbi, una mirada diferente: "Quien juega en el Atleti, ya es aficionado para siempre"

El derbi, una mirada diferente Foto:Atlético de Madrid

Todos los partidos de fútbol se viven con intensidad, con pasión pero hay ciertos duelos que son diferentes, incluso pueden llegar a paralizar una ciudad. El Derbi madrileño es uno de ellos. Un Atlético de Madrid – Real Madrid es capaz de paralizar toda una ciudad como Madrid. Todos sus protagonistas saben lo que significa una victoria o una derrota y si lo viven en sus propias carnes el sentimiento se intensifica.

Diego Pablo Simeone conoce todos los puntos de vista, como jugador, como entrenador y por qué no, como aficionado. Aunque en diversas ocasiones ha manifestado que enfrentarse al Real Madrid no es un partido diferente al resto, todos sabemos que en su interior no sigue ese pensamiento.

El Cholo futbolista

Simeone disputó 5 derbis defendiendo las rayas rojiblancas (1994,1995, 1996, 1997,2003) que fueron 5 derrotas. Con el Atlético no consiguió saborear el éxito de ganar al mejor equipo del siglo XX, una espinita que se le quedó clavada. Espinita que pudo reparar a cachos al ganarles con el Sevilla y con el Inter de Milán en la Liga de Campeones de 1998-1999.

El 5 de diciembre de 1994, en la campaña 1994-1995, el Atlético visitaba el Santiago Bernabéu. Era el primer derbi de Simeone. Era el momento en el que iba a vivir y ponía en práctica todo lo que a sus oídos había llegado sobre los derbis madrileños. Desgraciadamente no se consiguió la victoria, cayeron por 4-2.

Ni siquiera en la campaña del histórico 'doblete' rojiblanco, en 1995-96, el argentino pudo superar al eterno rival. Perdió los dos partidos, en el Vicente Calderón por 1-2, con expulsión incluida en el minuto 55, y en el Santiago Bernabéu por 1-0 con tanto de Raúl.

El Cholo entrenador

Desde que Diego Pablo Simeone aterrizará en el banquillo del Atlético de Madrid, la historia del ex club del Manzanares ha cambiado para bien. El técnico fue capaz de cambiar mentalidad a un equipo mentalmente frágil y hacerles llegar al cielo de Madrid, España y Europa. Le dio una liga y le llevó hasta dos finales de Champions en las que, frente a su máximo rival no pudo cambiar el apodo del “Pupas”.

Su primer derbi como entrenador fue el 11 de abril de 2012 que acabó con un 1-4 con un Cristiano Ronaldo imparable. Pero, aunque no consiguió hacer desaparecer ese apodo, sí logró reducirlo. Tras unos malos resultados, Simeone acabó con la maldición de ante el Real Madrid que les hacía caer año tras año durante trece años. Pasó más de un año hasta que el Atleti volvió a mandar en la capital. El 17 de mayo de 2013 con la conquista del Bernabéu, Madrid volvió a ser territorio atlético, tras trece años y medio, 10 temporadas de encuentros entre la Liga y la Copa del Rey, sin ganar al Real Madrid, 25 enfrentamientos (19 derrotas y 6 empates), con 183 jugadores diferentes en ambos equipos, 103 atléticos y 19 entrenadores entre los dos conjuntos.

El Cholo aficionado

"Quien juega en el Atleti, ya es aficionado para siempre". Estas palabras han salido de la boca de muchos futbolistas tras abandonar el club del oso y el madroño. Diego Pablo Simeone no iba a ser menos. Desde que dejara Madrid rumbo a Italia en 1997 y luego en 2005 rumbo Argentina, ha presenciado los derbis como aficionado. Ha sufrido como otro atlético cualquiera la peor racha de duelos ante el eterno rival. Seguro que ha llorado, ha sentido rabia. Y eso, ha podido marcar su filosofía hasta hacerse entrenador.

El Derbi siempre ha sido visto como un David contra Goliat, el pequeño y contra el grande. Simeone siempre ha creído que esto tenía que cambiar y que él era el encargado de hacerlo. Y así lo ha hecho.

Desde aquel 17 de mayo de 2013, pasando por las dos finales de Champions, aunque no fueron victoriosas, la más reciente Supercopa de España o los derbis ligueros, Goliat ha sucumbido al poder de David. Como buen argentino, lleva en la sangre el gen ganador y eso es lo que ha transmitido a sus jugadores. El pensar que no son menos que nadie, que ellos pueden con todos, el luchar, el esfuerzo. La afición también se ha visto implicada en esta nueva etapa, han pasado de ver cómo en cada derbi eran aplastados por la apisonadora a blanca a creer en qué su equipo es capaz de ganar al todopoderoso Real Madrid. Ha cumplido con el deber que tenía de ver a “su” Atleti salir victorioso de los derbis. Y, aunque como jugador no logró esa satisfacción, le llena que lo hagan sus jugadores con él a la cabeza.

"Desde la llegada del 'Cholo' hay un cambio de mentalidad, no sólo de los jugadores, también de la gente. Ha cambiado bastante, tenemos una mentalidad positiva y ganadora, de trabajo, por más que las cosas no salgan y suframos defendiendo atrás.... Sabemos lo que estamos haciendo". Diego Godín es el perfecto ejemplo de como el Cholo la visión de Simeone ha calado y ha transformado los derbis en todo el conjunto rojiblanco.