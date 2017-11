Previa Real Betis Féminas - Atlético de Madrid Femenino: defender el coliderato ante las verdiblancas

Foto: www.atleticodemadrid.com

Este domingo a las 16:00h en la Ciudad Deportiva Luis del Sol se disputa el partido que enfrentará a verdiblancas y colchoneras. Los dos equipos llevan dinámicas totalmente paralelas en las últimas jornadas. Las rojiblancas aún no conocen la derrota en lo que va de temporada. Mientras que el conjunto bético ha perdido sus dos últimos encuentros ante el Athletic Club y el Valencia.

Atlético de Madrid Femenino

Las chicas de Ángel Villacampa vienen de ganar en casa un importante partido ante el Granadilla. La victoria por 2-1 supuso mantenerse colíderes junto al Barcelona una jornada más. Pero no se pueden despistar ni un solo encuentro, ya que sería perder puntos que cuesta mucho remontar.

Entrevista de Ludmila concedida al Club.

El partido de este domingo es muy exigente y así lo declaró la brasileña Ludmila en una entrevista en la web del club: “Nunca me he enfrentado a este equipo, pero mis compañeras y el cuerpo técnico ya me han avisado de que no será un partido fácil, hemos analizado al rival y en su campo se hacen grandes con su afición, por lo que tendremos que trabajar desde el primer minuto para sumar una victoria”.

En esta entrevista dio algunas de las claves para conseguir la victoria: “Como he dicho antes, la clave estará en el trabajo desde el primer minuto, si nosotras jugamos como venimos haciendo en las últimas jornadas, desplegando nuestro fútbol y marcando las ocasiones que tengamos, tendremos mucho ganado. Pero enfrente hay un rival que también quiere sumar los tres puntos, lo que he podido comprobar durante estos meses es que todos los rivales de la liga española compiten muy bien y no te dan facilidades, por lo que veremos un partido muy bonito y espero que mi equipo vuelva Madrid con los tres puntos”.

Y fuera de este partido, debido al poco tiempo que lleva en equipo, se le preguntó sobre su aclimatación en el conjunto rojiblanco y a la ciudad de Madrid y estas fueron sus palabras: "Me estoy adaptando bien a Madrid, a sus costumbres y al equipo, mis compañeras me ayudan mucho en los entrenamientos y se lo agradezco. La llegada de Jucinara y Mónica también da otro toque brasileño al vestuario, estoy muy feliz que estén las dos aquí y yo de poder vivir esta experiencia en este gran club”.

Esperemos que este fin de semana sea una de las grandes descotadas del equipo con una buena actuación durante el encuentro.

Para viajar a Sevilla Villacampa convoca a 18 jugadoras, y se quedan fuera de la lista Esther González por molestias musculares, Laura Fernández, Kaci y Andrea Falcón por lesión y Paraluta por decisión técnica. Pereira vuelve a la convocatoria después de recibir el alta médica.

Real Betis Féminas

Enfrente estará un Real Betis que viene de perder 5-2 en campo del Valencia. Las jugadoras béticas hicieron un partido desastroso en el que pagaron caro sus errores el defensa, los cuales aprovecho a la perfección el Valencia. En el minuto 2 ya habían encajado el primero y el equipo no se supo recomponer en todo el partido.

Pero este domingo juegan en casa, y en su campo no ponen las cosas nada fáciles, aunque el último encuentro como locales lo perdieron ante el Athletic Club 1-2. El Atlético tendrá que sudar la camiseta si quiere volver a Madrid con un buen resultado.

Además, contarán con el apoyo de la afición verdiblanca, ya que el club ha puesto las entradas a un precio muy económico, siendo de 3€ para los socios y 5€ para el público general. Una buena propuesta que hará crecer la afición por el fútbol femenino y ayudará al su equipo a conseguir la victoria.