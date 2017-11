Atlético de Madrid-Real Madrid, puntuaciones del Atlético, jornada 12 de LaLiga Santander

Google Plus

El Atlético de Madrid no pasó del empate en el derbi || MONTAJE: Martín Velarde, VAVEL

El estadio Metropolitano acogió el primer derbi entre Atlético y Real Madrid, un duelo muy intenso donde había más que tres puntos en juego. Pese a que las sensaciones fueron buenas y los jugadores se vaciaron sobre el césped el resultado final de empate a cero evidenció de nuevo las carencias de juego y de gol del equipo del Cholo Simeone que se queda a diez puntos del liderato.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin calificar)

7 | Diego Simeone

El argentino contagió su intensidad a los jugadores que salieron a por todas en la primera parte. La inclusión de Correa en el once fue un acierto ya que su electricidad y sus apariciones por todas las zonas del campo produjo dolores de cabeza al Real Madrid. En la segunda mitad los cambios no estuvieron acertados en el campo pero ciertamente dieron una nueva cara a un Atlético que lo estaba pasando mal.

7 | Oblak

El esloveno no tuvo excesivo trabajo pero estuvo atento para despejar lo que llegara a su portería. Sacó con facilidad dos disparos de falta de Cristiano Ronaldo y dio tranquilidad a sus compañeros con su seguridad.

6 | Juanfran

El de Crevillente tuvo una tarde complicada ante Isco y Marcelo, que le superaron demasiado a menudo. Este continuo 2 contra 1 provocó además que se prodigara menos de lo normal en ataque. Aún así cumplió con lo que se le pedía.

7 | Savic

El montenegrino volvió a demostrar que se encuentra en un gran estado de forma y fue un muro infranqueable para los atacantes rivales. Ganador en el juego aéreo y expeditivo en el despeje no dio opciones a los Cristiano y compañía.

7 | Godín

Poco a poco el uruguayo va recuperando su mejor forma. Anoche ejerció como líder y mostró casta y coraje sobre el campo. No dio un balón por perdido y se mostró muy atento ganando un par de carreras mano a mano con los atacantes del Madrid para despejar el peligro.

8 | Lucas

El partido del francés fue muy notable. Se mostró serio en defensa y se incorporó con asiduidad al ataque. Además mostró carisma y personalidad pese a tener tan solo 21 años. Una joya de la casa que sigue creciendo partido a partido.

7 | Gabi

El veterano mediocampista se vació sobre el campo. Su presencia como cortafuegos en el centro del campo mejoró a Koke que pudo jugar con mayor libertad.

7 | Thomas

El ghanés aportó fuerza al mediocampo. Su músculo fue ahogando poco a poco el juego de creación en la medular del Real Madrid y acabó agotando a Modric y a Kroos, provocando un bajón de juego de los de Zidane.

8 | Koke

El fútbol es distinto cuando está sobre el césped. Llegó justo a tiempo para disputar el derbi y se echó el equipo a la espalda. Se veían cosas distintas cada vez que el vallecano tocaba el balón.

7 | Correa

El argentino fue la nota diferencial del Atlético en la primera parte. Su electricidad y movilidad volvió loca a la defensa del Real Madrid. Dispuso de la mejor ocasión de la primera mitad pero acabó fundido al descanso y en la segunda parte ya no fue capaz de generar tanto peligro.

7 | Saúl

El ilicitano volvió a ejercer una vez más como comodín. Empezó el partido tirado a la banda derecha pero también se le vio por momentos en el centro del campo. Igualmente ayudó cuando hizo falta en tareas defensivas.

6 | Griezmann

De nuevo el francés fue una isla en el once del Atlético. No obstante en esta ocasión se asoció más con sus compañeros y aunque no dispuso de ninguna ocasión clara participó en creación.

4 | Carrasco

El belga lo intentó pero no tuvo el día. Entró como revulsivo y lo cierto es que logró espolear a sus compañeros. Sin embargo estuvo muy desacertado y se ganó los pitos de la afición en una contra en la que se durmió y no fue capaz de aprovechar la ventaja numérica.

5 | Gameiro

El ex del Sevilla lo está pasando mal pero tuvo la ocasión de cubrirse de gloria en un mano a mano ante Casilla que definió con una vaselina de calidad. Por desgracia para él y para el Atlético, Varane salvó el gol cantado bajo los palos. El resto de su participación en el partido fue más bien pobre.

4 | Torres

Lo más destacado del niño en el partido fue el récord de partidos con el que igualó a Luis Aragonés. Salvo en la jugada del casi gol de Gameiro no estuvo acertado y se le vio perdido por el césped.