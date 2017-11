Antoine Griezmann: "No me arrepiento de haberme quedado en el Atlético"

FOTO: Daniel Nieto (VAVEL)

El delantero del Atlético de Madrid ha concedido una entrevista a la televisión francesa Telefoot en la que ha repasado toda la actualidad, tanto del nivel actual del equipo como de su mal momento el cual le ha llevado a ser, incluso, silbado por parte de su propia afición.

Griezmann fue preguntado sobre sus polémicas declaraciones del pasado verano en las que insinuó que era posible fichar por el Manchester United, aunque finalmente y debido a la sanción de la FIFA que imposibilitaba al conjunto colchonero fichar hasta el próximo mes de enero, el delantero decidió quedarse en la disciplina del Atleti. “No me arrepiento de haberme quedado en el Atlético, fue mi decisión y aunque llevemos siete partidos sin ganar ya lo haremos” comentó Antoine. La mala temporada de Griezmann hasta el momento y las polémicas declaraciones que el francés hace cada vez que llega a su país han disparado las alertas en el Atlético en torno a una posible salida en enero, pero Antoine ha cerrado la puerta a la salida en este mercado invernal “no me voy a ir ahora, además vendrán Diego Costa y Vitolo así que tendremos que luchar por tener al equipo lo más arriba posible. No he hablado nada con el presidente sobre mi salida”.

Grizzi intentó excusarse de sus palabras, tanto de su posible marcha al equipo de Mourinho como de su deseo de jugar con Neymar y Mbappe “no me expresé bien, es como cuando dije que me gustaría jugar con Neymar y Mbappe, eso no significa que me vaya a ir al PSG”.

El Atlético de Madrid se juega mañana ante la Roma su última bala para poder seguir en la Champions League “hemos tenido un mal comienzo con dos partidos al principio que no deberíamos de haber fallado, veremos a ver si el Chelsea falla”. Sobre su mal momento de forma, Griezmann dijo que “estoy contento con mis partidos en la selección, pero con el Atlético solo dos o tres. Tengo que mejorar y encontrar mi mejor forma. Depende de mí, entrenar y trabajar, hay partidos que no tiro ni una sola vez a puerta y eso es problema mío. Tengo que trabajar para llevar al equipo a lo más alto” sentenció el francés.