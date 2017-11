Previa Atlético de Madrid - AS Roma: Solo vale ganar para soñar con el milagro

FOTO: Ángel Guetiérrez (Club Atlético de Madrid)

El Atlético de Madrid se juega la vida. Y lo hace en su casa ante su gente y con la obligación de ganar si quiere seguir soñando con el milagro que le clasifique para los octavos de final de la Champions League. El Atlético llega a este encuentro al borde del precipicio, una derrota ante los italianos dejaría al conjunto del Cholo Simeone eliminado de la máxima competición continental en la fase de grupos por primera vez desde que Simeone llegó al banquillo rojiblanco. El Metropolitano vivirá como frente al Qarabag una noche de muchos nervios pues puede ver como su equipo cae eliminado en su propia casa o como consigue una victoria para volver a rugir en Europa y seguir soñando con que Chelsea o Roma fallen ante el Qarabag para colarse en los octavos.

EL RIVAL: LA ROMA

Llega al Metropolitano la Roma de Di Francesco en un momento de forma espectacular. El cuadro italiano lleva 6 victorias consecutivas en todas las competiciones con un saldo de 12 goles a favor y tan solo 3 en contra. El conjunto giallorossi visita el Wanda tras vencer al la Lazio en el derbi de Roma (2-1) con goles de Diego Perotti y Nainggolan. Edin Dzeko es el máximo artillero del equipo esta campaña con 10 goles, el bosnio acompañado del Monito Perotti y El Shaarawy serán las grandes amenazas para el Atlético. También el guardameta Alisson que en el partido de la primera vuelta en la capital italiana (0-0) realizó una actuación magnífica y evitó así la derrota de su equipo ante un Atlético de Madrid que aplastó a los romanos en la primera jornada de esta fase de grupos. La Roma es líder del grupo C de la Champions con 8 puntos y en la última jornada aplastó al Chelsea de Conte (3-0) por lo que buscará en Madrid el punto que le falta para meterse en la siguiente ronda, aunque el conjunto romano no se conforma con el empate y como advierte el central argentino Fazio, “tenemos que ganar al Atlético para seguir creciendo”.

GANAR O MORIR

El Atlético jugará mañana ante la Roma sin margen de error, si bien parece que el empate ante el Qarabag en el Wanda Metropolitano fue la puntilla a una nefasta fase de grupos, el equipo de Simeone todavía tiene opciones de pasar a octavos de final, eso sí ya no depende de sí mismo. Las cuentas del Atleti son claras, los madrileños deben ganar los dos partidos (vs Roma en el Metropolitano y vs Chelsea en Londres) y esperar a que bien el Chelsea falle en Baku esta jornada o que en la última fecha la Roma no consiga la victoria en el Olímpico ante el Qarabag. Mañana los colchoneros saltarán al terreno de juego sabiendo ya el resultado del Chelsea, pues juega a las 18:00 horas en Baku y eso puede ser un arma de doble filo. Si el conjunto de Conte no consigue ganar, el Atlético volverá a depender de sí mismo, pero de lo contrario y de consumarse la victoria blue, deberá llegar con opciones a la última jornada y esperar el milagro.

LA AFICIÓN SIGUE CREYENDO

“Nunca dejes de creer” rezaba el lema del mosaico del Vicente Calderón en el partido frente al PSV de hace dos temporadas. Y dicha frase se ha marcado a fuego en cada aficionado rojiblanco y en esta ocasión cuando las cosas estas mas que difíciles para que su equipo continúe en la Champions, no iba a ser menos. Cuando faltan apenas 24 horas para el trascendental encuentro, tan solo unas 2.000 entradas quedan a la venta, por lo que se espera una gran entrada como viene siendo habitual en el Metropolitano durante toda la temporada, además se espera que acudan a la capital española unos 2.800 tiffosi para acompañar al cuadro de Di Francesco, por eso mas de 1.300 efectivos de seguridad velarán por la seguridad tanto dentro como en los alrededores del Metropolitano. En la última jornada el Atlético juega ante el Chelsea en Londres y pese a que puede llegar a ese partido ya eliminado la parroquia colchonera no dejará solo a su equipo pues mas de 1.500 socios ya tienen su entrada para Stamford Bridge.

LOS ELEGIDOS DE SIMEONE

El Cholo Simeone ha dado a conocer esta mañana la lista de convocados para el trascendental partido europeo ante la Roma. El técnico argentino solo tiene la baja por sanción de Stefan Savić (expulsado en el último partido ante el Qarabag). Los demás, todos disponibles, y Simeone contará con estos 18 jugadores para confeccionar su once.

Porteros: Moyá y Jan Oblak.

Defensas: Godín, Filipe Luis, Lucas, Juanfran y Giménez.

Centrocampistas: Thomas, Koke, Saúl, Carrasco, Gabi y Gaitán.

Delanteros: Griezmann, Torres, Correa, Vietto y Kevin Gameiro.

LA ROMA DESPLAZA 20 JUGADORES A MADRID

Eusebio Di Francesco ha confirmado los 20 jugadores que se han desplazado a la capital de España para el encuentro de mañana. La principal novedad es la ausencia del lateral Florenzi que se perderá el duelo del Metropolitano debido a una inflamación en la rodilla.

Porteros: Alisson Becker, Lukas Skorupski y Andrea Romagnoli.

Defensas: Juan Jesús, Kolarov, Héctor Moreno, Federico Fazio, Bruno Peres y Kostas Manolas.

Centrocampistas: Radja Nainggolan, Kevin Strootman, Lorenzo Pellegrini, Daniele De Rossi, Maxime Gonalons y Gerson Da Silva.

Delanteros: Diego Perotti, Edin Dzeko, Cengiz Under, Gregoire Defrel y Stephan El Shaarawy.

BJÖRN KUIPERS DIRIGIRÁ EL ENCUENTRO

El colegiado neerlandés será el encargado de arbitrar el encuentro entre el Atlético de Madrid y la Roma, un árbitro de malos recuerdos ara el conjunto rojiblanco pues fue el encargado de dirigir la final de Lisboa en el año 2014 en la que el Atlético cayó derrotado por el Real Madrid en la prórroga y el técnico colchonero Diego Pablo Simeone fue expulsado.