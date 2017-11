Google Plus

Simeone: "Esperamos estar a la altura para competir en estos dos partidos" | FOTO: Atlético de Madrid

Diego Pablo Simeone vivirá mañana uno de los partidos más importantes desde que es entrenador del Atlético de Madrid. De no ganar ante la Roma, el Atleti se vería fuera de la presente Champions League y se jugaría entrar a Europa League en la última jornada.

Hoy, el entrenador rojiblanco atendió a los medios en rueda de prensa y fue preguntado por las posibilidades de pasar a octavos y po Griezmann principalmente.

“No conozco el mundo de las apuestas, no puedo valorarlo”, decía Diego Pablo cuando le comentaban que el Atlético se pagaba a 1,06 que pasaba a octavos.

Uno de los principales temas en la rueda de prensa fue el estado de forma del delantero francés, Griezmann: “Antoine está preocupado. Necesita gol y aunque no haya marcado en algunos partidos ha generado buen juego. Cuando no el gol no lo acompaña, el equipo lo nota y la gente se enfada. Nuestro objetivo ahora es darle confianza para que vuelva a la senda del gol”, recalcaba el preparador argentino.

Simeone también dejó claro que no cree que algunos jugadores tiren más de talento en algunas situaciones que de trabajo y que esto pueda ser el problema del equipo.

“La Roma ha crecido muchísimo, tiene más confianza y velocidad. También tiene la gran experiencia de jugadores como De Rossi. Mañana esperamos un planteamiento abierto por parte de la Roma”, apuntó.

También confirmó la titularidad de Fernando Torres en el partido de mañana, quien “está trabajando muy bien en los entrenamientos y puede aportar grandes soluciones arriba”

A continuación, fue preguntado por el entrenador de la Roma, Di Francesco, a quien conocía como entrenador antes del partido de la Roma y a quien también conocía y valoraba como jugador. “Él era un centrocampista fuerte, similar a mí. Es bonito que haya equipos como la Roma, fuertes y contundentes.”

Al ser preguntado por los motivos para seguir creyendo en el Atleti fue claro: “Nosotros estamos mejorando constantemente. Mañana toca pensar en nosotros, a pesar de depender de otros resultados. A veces en la vida suceden cosas que uno no espera”

De Vrsaljko, a quien se le vincula con el Napoles (cosa que desconoce Simeone), lo valoró diciendo que “es un buen lateral, trabaja con entusiasmo y crece la competencia con Juanfran y Giménez. Ahora le toca recuperarse de una nueva lesión en la espalda, pero para el sábado podrá estar disponible”

Para cerrar la rueda de prensa, fue otra vez preguntado por Griezmann y su hermano, quien no dudó en criticar el juego del entrenador del Atleti en redes sociales para defender a Antoine: “El hermano de Antoine tiene una opinión que es respetable, como la podemos tener todos. Griezmann necesita encontrarse con el mismo, tiene un futuro enorme, la gente le quiere, aunque le critique cuando las situaciones no son las esperadas. Es un jugador que lleva 4 años con nosotros y es normal que la gente le exija más como a mí o a cualquiera. Los compañeros están con él”.