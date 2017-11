Griezmann: "Estoy contento de haber ayudado al equipo con el gol"

Antoine Griezmann celebrando el gol que abría el marcador | FOTO: Club Atlético de Madrid

Griezmann atendió a los medios después del partido sobre el césped del Wanda Metropolitano y, como suele ser habitual, se le vio mirando al suelo, poco expresivo y sin entrar en polémica.

El francés comentó que lo van “a intentar hasta el final” y que para poder pelear la clasificación hasta el final “empezaba hoy la lucha”, frente a la Roma y en casa.

Un contundente dos a cero ha hecho soñar un poquito más a la afición colchonera que se ha visto un poco angustiada hacia el minuto 60´ya que veía que le partido no avanzaba y, a pesar de las ocasiones, no llegaba el gol, hasta que Antoine Griezmann después de un magistral pase de Correa, antes servido por ‘el Niño’, enganchaba una chilena espectacular para abrir el marcador y poner el uno a cero en el luminoso. El delantero franco decía que está “encantado de ayudar al equipo con gol y, feliz por poder hacerlo y a partir de aquí poder mejorar, yo el primero y seguir trabajando”.

Griezmann aseguró: “Dejo todo lo que tengo en el campo, en cada partido, y hay que seguir mejorando para que los resultados lleguen”. Antoine reiteró su compromiso con el equipo y comentó: “Antes el balón no entraba, iba bien en los entrenamientos y en la selección, pero no sé por qué no me entraba aquí". También reiteró que “hay que seguir trabajando y utilizar este partido como base para continuar hacia arriba”.

Para finalizar habló sobre el partido que medirá al Atlético de Madrid y al Chelsea en Stamford Bridge, partido al que el equipo colchonero llega con vida y opciones de poder clasificarse para los octavos de final de la Champions y comentó: “Nos queda un partido bonito en Londres, en un bonito estadio, y hay que ir a ganar y a darlo todo, y esperar a ver qué pasa”.