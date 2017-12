El Caso Griezmann, cada vez más vivo

Griezmann, de nuevo en el punto de mira Foto: Atlético de Madrid

Antoine Griezmann de nuevo ha salido a la palestra. El delantero francés es objeto de deseo de todos los grandes de Europa, y eso no es un secreto. Lo que es una novedad es el reconocimiento por parte del F.C. Barcelona de que ha habido acerca del entorno del jugador y del propio crack, actualmente en el Atlético de Madrid, que no se ha quedado de brazos cruzados. El equipo de la capital de España no ha perdido el tiempo tras la confesión del portavoz del conjunto azulgrana, Guillermo Amor, que declaró que había acercamientos en torno al entorno del ex de la Real Sociedad. Sin embargo, esta no es la primera vez en la que Griezmann ha oído rumores acerca de su marcha del Atlético, sin embargo, ha optado por el silencio absoluto, en contraste con otras ocasiones.

Silencio y prudencia en Griezmann

Después de que se destacase el interés del Barça en hacerse con los servicios del delantero, que es uno de los mejores jugadores del mundo, las informaciones no han dejado de sucederse en torno a las reacciones, tanto por parte del club en el que se encuentra en estos momentos, el Atlético de Madrid, y la del propio jugador, que sin embargo, ha optado por la estrategia más prudente y guardar silencio. De esta manera, Griezmann ha lanzado el mensaje de que se encuentra centrado con la camiseta rojiblanca y no quiere dar pie a más especulaciones en torno a su persona.

A pesar de ello, esta no ha sido la estrategia que Griezmann ha usado en todas las ocasiones en las que se ha especulado con su marcha del Atlético. Especialmente con el interés del Manchester United, el delantero internacional por Francia sí que se ha mostrado abierto a la posibilidad de abandonar al equipo que le ha encumbrado a la cima del fútbol mundial. Más en concreto, en el pasado verano es cuando se mostró flexible a incorporarse a la escuadra dirigida por José Mourinho, que no gustó nada a los aficionados del Atlético de Madrid, que no le recibieron de la mejor manera posible en la nueva temporada.

Regreso a la mejor versión

A pesar de uno de los veranos más intensos de toda la carrera de Griezmann, finalmente se disiparon los rumores. La renovación del delantero por el Atlético de Madrid evaporó cualquier posibilidad de que se marchase, y a pesar de que su comienzo de temporada no ha sido el mejor, poco a poco ha trabajado para recuperar su mejor versión como colchonero, y actualmente, está recuperando el cariño de la afición, que no es nada fácil, vistos los acontecimientos previos al comienzo de la temporada.

Con varios goles en las últimas semanas, incluido uno de los mejores de la temporada frente a la Roma, Griezmann, ha cambiado de imagen y el esfuerzo está dando sus frutos frente a los mejores equipos posibles, tanto en la Liga Santander, como en la Liga de Campeones, a pesar de la caída del Atlético de Madrid en la fase de grupos de la máxima competición continental. Con este trabajo, el Barcelona se ha decidido a intentar hacerse con sus servicios, pero por culpa de sus indiscreciones, lo más probable es que se quede sin ficharle, y además no pueda firmar a jugadores durante dos ventanas en los mercados de fichajes.