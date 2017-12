Fernando Torres: "Los egos los dejé fuera hace mucho tiempo"

Fernando Torres quiere seguir vistiendo la rojiblanca || FOTO: Daniel Nieto - VAVEL

Todo apunta a que el de Fuenlabrada no se marchará del Atlético este enero, ya que según el propio jugador, su pretensión es permanecer allí. Cuando Fernando Torres fue preguntado por este tema, “el Niño” respondió que tiene un contrato firmado por seis meses, y que su intención siempre es quedarse y jugar de rojiblanco.

Con toda la polémica protagonizada por su compañero Antoine Griezmann y el Barça de fondo, Torres dijo que si por él fuese, le gustaría que el galo se quedase en el equipo: “Me encantaría que Griezmann quisiera quedarse en el Atlético. Es lo que querría que todos pensaran: que todos quisieran quedarse en el Atlético”, afirmó.

Volviendo a su persona, Torres se acordó del peor momento de su carrera, que fue la derrota en la final de la Champions en Milán ante el Real Madrid. Que esto se haya convertido en el peor recuerdo de Fernando a nivel futbolístico es, según sus propias palabras, "Por como sucedió todo, por cómo fue su gol y, sobre todo, por ver a la gente en una mezcla entre el orgullo y la tristeza".

Acto seguido, se comentó la hipotética división entre Torres y el entrenador, Diego Pablo Simeone. El ariete rojiblanco desmanteló el rumor diciendo que de ninguna manera iba a permitir una división de este tipo: "Nunca voy a permitir una división Simeone-Torres, no voy a ser partícipe de ningún tipo de desestabilización y más cuando mi nombre está en medio", aseguró.

Por último, el fuenlabreño fue preguntado por su último gol en el Metropolitano. Fernando no ha contado con todos los minutos que le hubiesen gustado, pero él no pierde nunca las ganas de seguir sumando tantos: "Siempre se tienen ganas de marcar, y más en liga. No estaba teniendo muchos minutos ni presencia entre los once titulares; la forma de buscarlo es esa: marcando". Para mejorar su vigente situación, Torres sólo dice conocer la senda de la humildad y del trabajo: "Los egos los dejé fuera hace mucho tiempo, si es que alguna vez los he tenido".