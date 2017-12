Miliko Pantic: "Me quieren meter en un lío"

Google Plus

Pantic junto a Margarita en una ceremonia del club que premiaba los 25 años de fidelidad. || FOTO: Atlético de Madrid

El Atlético, Antoine Griezmann y el Barça están en boca de todo el mundo: Miliko Pantic, entre otros ex-jugadores de la entidad colchonera, también se ha pronunciado al respecto de la sonada polémica. Además de hablar sobre el altercado, analizó la posible salida del jugador francés y se pronunció sobre "El Clásico", partido entre el Real Madrid y el Barcelona que tendrá lugar el día 23 de diciembre y en el cual los culés se han negado a hacerles un pasillo a los de blanco.

El serbio prefirió no salpicarse demasiado con el revuelo

"Me quieren meter en un lío. Hay que respetar las decisiones del club y supongo que las dos partes saben lo que han hecho. No tengo necesidad de meterme en esto. Los dos clubes tienen muy buena relación y seguro que encontrarán una solución. Entiendo la reacción del Atlético. Hay una ley que hay que cumplir y que no la puso el Atlético de Madrid", declaró.

Con respecto al deseo del galo de marcharse del equipo, a Pantic se le preguntó si comprendía la postura de Griezmann, a lo que éste contestó: "No sé, después de tantas cosas de Griezmann, no sé qué pensar. Se lo tienes que preguntar a él", dijo. También se le amentó que si alguna vez había estado en unas circunstancias similares: "¿Si a mí me tentaron alguna vez? Eso es el pasado, hay que mirar el futuro", declaró.

Por último, Miliko fue preguntado por si se debería hacer o no un pasillo en "El Clásico", a lo que el Barcelona se ha negado alegando que no han participado en la competición de la que los madridistas se han proclamado campeones. Pantic fue muy claro: "Yo creo que se debe de hacer, ¿por qué no? Esto es deporte, los niños lo miran y hay que ser un buen ejemplo. ¿Qué pierdes con esto? Nada, son 30 segundos y la mayoría de ellos son compañeros de la selección. Yo desde luego lo haría", aseguró.