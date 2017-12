Salinas: "¿Qué hizo el Atlético con Vitolo?"

Julio Salinas, crítico con el Atlético Foto: FC Barcelona

El 'caso Griezmann' continúa. En la jornada de este miércoles, el Atlético de Madrid ha presentado de forma oficial la denuncia ante la FIFA contra el F.C. Barcelona por negociar con el delantero francés a espaldas del equipo rojiblanco. Guillermo Amor, el hasta ahora portavoz de los azulgranas, ha sido apartado de un evento como primera medida, y desde el equipo de la Ciudad Condal se ha optado por el silencio absoluto. Mientras, desde la capital, se ha optado por la lucha hasta el final por los derechos del Atlético de Madrid, y no dan por perdido a Griezmann, que se ha convertido, una vez más en el centro de la actualidad rojiblanca. Julio Salinas, ex jugador tanto del Atlético como del Barcelona, ha hablado alto y claro al respecto de este culebrón.

Regresa el 'caso Vitolo'

Salinas, una de las opiniones más buscadas y expertas, ha sacado a colación otro de los casos en los que se ha generado más polémica: el 'caso Vitolo'. El jugador canario fue otro de los puntos centrales del verano, ya que su manera de marcharse del Sevilla con destino al Atlético de Madrid ha sido similar a lo que está sucediendo en estos momentos con Antoine Griezmann, cosa que ha querido remarcar Julio Salinas, para ver las similitudes entre ambos casos.

"¿Qué ha hecho el Atlético con Vitolo? Dicen en el mercado sólo puedes hablar a partir de enero con jugadores que acaben en junio. Vale. ¿Y con jugadores que acaban dentro de tres años no puedes hablar? Para eso están las cláusulas de rescisión. Lo de Griezmann ya se sabía el año pasado cuando renovó por el Atlético de Madrid con una cláusula de 200 millones. Se sabía que se iba a marchar, por eso se puso esa cantidad, para que el Atleti, que no podía fichar ese año, lo tuviera en sus filas. Pero sabíamos todos que en junio de 2018 se iba a ir", afirmó.

"Sólo hacía falta definir a qué equipo iba a marchar. Pero todas las bolas estaban en el lado del Barcelona, con lo cual a nadie puede sorprender que Griezmann venga al Barça. Si ya se sabe, es lo más normal del mundo. Es jugador del Atlético de Madrid hasta el 30 de junio, de momento. Si se marcha o no, es otra cuestión", ha añadido Salinas, que ha querido volver a sacar a la luz el caso en el que Vitolo estaba y cómo se encuentra Griezmann.

Incrédulo ante una posible sanción

Tras la oficialización de la denuncia del Atlético al Barça ante la FIFA, el equipo azulgrana se arriesga a una posible sanción. Una de las más llamativas es poder quedarse hasta dos ventanas del mercado de fichajes, siendo la segunda vez en pocos años que el club blaugrana podría estar durante un largo tiempo sin poder inscribir nuevos jugadores debido a una sanción del máximo organismo del mundo del fútbol.

"Primero, no se puede demostrar nunca porque tú no has hablado con el jugador. Imagínate que se puede demostrar la comida con sus padres, ¿qué has probado? Son cosas que al final pasan en el fútbol día a día. Pero no sólo con Griezmann, el Barça está hablando ahora con Coutinho, con mil jugadores, que a lo mejor tiene cuatro años de contrato. ¿El Madrid no están diciendo ahora que habla con un montón de delanteros?", ha concluido el ex-jugador vasco.