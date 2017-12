Previa Espanyol-Atlético: se abre el abismo

Google Plus

Quique, en el filo de la navaja

El abismo se acerca en Barcelona. El Espanyol de Quique Sánchez Flores tiene pocas oportunidades ya de revertir la situación con el técnico madrileño. Después de una era de gloria, el descenso clava sus garras en el futuro del equipo de la Ciudad Condal, que ha identificado el problema; sin embargo, no son capaces de sacar todo lo que llevan dentro cuando saltan al terreno de juego y eso es explotado por los rivales para hacer que el Espanyol tenga serios aprietos a la hora de conseguir puntos, especialmente fuera de casa, donde esta temporada se ha convertido en el infierno perico, que no es capaz de ganar un solo partido, a punto de finalizar la primera vuelta de la Liga Santander.

En uno de los escenarios en los que más cuesta ganar, y ante una de las aficiones más calientes de la Liga, llega el equipo más duro de todo el calendario. El equipo de la capital de España está preparado para la guerra, sea cual sea, y es una de las mejores noticias que pueden tener todos los aficionados del Atlético de Madrid, que quiere cerrar uno de los años más emocionantes e intensos de su historia con una victoria que ayude a comenzar el 2018 de la mejor manera posible y con la mejor de las sonrisas, ya que se incorporan los grandes fichajes colchoneros, Diego Costa y Vitolo.

Un Espanyol en busca de una victoria

El equipo de Quique está pasando por su peor momento desde que el madrileño se hiciera cargo del equipo catalán. Sólo cuatro victorias, cinco empates y siete derrotas son el balance del RCD Espanyol en los 16 partidos que se han disputado en la Liga Santander esta temporada. Preocupa que no se haya ganado a domicilio en lo que llevamos esta temporada, y Quique sigue contando con la confianza del club, pero no parece que esta vaya a durar mucho tiempo, si continúa la tendencia negativa que está atravesando uno de los históricos del fútbol español, ahora en decimosexta posición, a pocos puntos de los puestos de descenso, un lugar que todo conjunto quiere evitar a toda costa.

El Atlético, como un avión en su mejor momento

Por su parte, en Madrid corren otros aires. Los del optimismo, sin dejar el partido a partido, que tanto y tan bien ha funcionado para los jugadores del Atlético, que se encuentra segundo en la tabla de la Liga Santander, a seis del Barça pero dejando atrás al mejor Valencia de la historia y al Real Madrid, que se juega precisamente ante los culés seguir vivo en la Liga o despedirse del trofeo que ganaron la pasada temporada en la jornada 16, sin haber terminado la primera vuelta de la Liga Santander.

Dominio colchonero en los duelos directos

En las últimas temporadas, Simeone ha ganado claramente la partida a sus homólogos en el Espanyol, precisamente a Sánchez Flores como uno de los técnicos que ha recibido derrotas más claras por parte del Atlético de Madrid, que ha dominado, tanto en el Vicente Calderón, ahora, como en el estadio de Cornellá-El Prat, donde han sumado los tres puntos, con resultados como cero goles a uno o un gol a tres, dejando claro que es uno de los estadios en los que los jugadores colchoneros se sienten más a gusto cuando tienen que jugar fuera del Wanda Metropolitano.

Temporada claramente de contrastes entre el Espanyol y el Atlético

Los dos rivales están en una de las temporadas más polarizadas para ambos. El Espanyol se encuentra en su peor momento. El equipo de Quique Sanchez Flores todavía no ha conocido la victoria fuera de su estadio, lo que resulta un grave problema, porque está a punto de finalizar la primera vuelta de la temporada 2017/18 de la Liga Santander, en la que solo han logrado vencer 4 veces, empatar 5 ocasiones y perder el resto de encuentros, 7, poniéndole en una incómoda decimosexta posición, que les deja muy cerca de los puestos de descenso, y poniendo a su entrenador contra las cuerdas.

Como dicen, la alegría va por barrios. El Atlético de Madrid, al contrario que su rival, está en el mejor momento de la temporada. A pesar de un comienzo titubeante, el equipo dirigido por Diego Pablo Simeone se ha puesto a punto para recuperar el tiempo perdido, y ha alcanzado la segunda plaza. Con más de un año sin perder a domicilio en Liga, es el ejemplo contrario de cómo se afronta la temporada, con victorias, y sobre todo, con todos los jugadores en un gran momento de forma que están preparados para cualquier cosa que pueda venir.

Quique y Simeone, ante un gran desafío

El técnico local, Quique Sánchez Flores, se encuentra ante su última oportunidad para evitar su despido. El empate ante Las Palmas ha sentado como un jarro de agua, pero el entrenador está convencido de que pueden sobreponerse: “Tenemos por delante 90 minutos para conseguir un buen resultado. Es un rival que respetamos, de los más grandes de la Liga española y de Europa, pero nuestras ilusiones están intactas. Queremos reivindicarnos y salir de una situación incómoda, que no nos gusta”.

Por su parte, Diego Pablo Simeone solo piensa en los tres puntos y no se plantea en nada que no sea ganar y dejar una buena imagen ante el Espanyol, uno de los equipos que mejor juega: "El Espanyol hizo un buen partido el otro día, con tres en el medio, aunque el final el resultado no fuese el que hubiese querido. Pero hicieron un buen partido y seguramente siga apostando por la misma idea. Tiene muy buenos futbolistas de media cancha hacia adelante y eso nos hará valorar qué planteamiento es mejor para nosotros".

Melero López, el elegido para el partido

El colegiado del partido será Mario Melero López, del colegio malagueño. Este árbitro no le ha ido mal al Atlético de Madrid, con el que ha conseguido numerosas victorias y pocos empates, lo que supone un plus a la ambición del equipo rojiblanco. Después de seis temporadas en la División de Plata, se le ascendió a la máxima categoría del fútbol español, y se ha convertido en uno de los árbitros más reconocidos de toda la Liga Santander.

El Espanyol, con dos bajas sonadas

En la lista de convocados del RCD Espanyol, no aparecen ni Jurado ni Víctor Sánchez. Estos son dos de los jugadores más habituales de Quique Sánchez Flores, por lo que resulta extraño que no aparezcan, mientras regresan a la lista, Marc Navarro y Javi Fuego. Por parte del Atlético de Madrid, no se aprecian grandes novedades, en la que han ido convocados todos los jugadores disponibles para Simeone.

