18 futbolistas rojiblancos viajan a Barcelona

El Atlético de Madrid ya está en Barcelona || FOTO: Club Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid afronta esta noche a las 21:30 horas el último partido previo a las vacaciones de navidad. Los chicos del Cholo Simeone tienen en su mano irse al parón navideño invictos en Liga, algo que les permitiría completar un año completo invicto a domicilio en la competición doméstica.

El último escollo del club colchonero será el Espanyol, un equipo al que el Atlético ya ha rendido visita en 2017 (ganó 0-1 en Abril con gol de Griezmann) y a quien visita un antiguo conocido, Quique Sánchez Flores. Su equipo se encuentra en una situación complicada, decimosexto, dos puntos por encima del descenso y a expensas de lo que haga el Deportivo ya que si los gallegos mejoran el resultado que los catalanes consigan se irían de vacaciones siendo el último equipo que salvaría la categoría.

El Espanyol no pasa por un buen momento y el Atlético, por el contrario, está de dulce. No obstante en el seno del club rojiblanco no se fían y afrontan el partido como una dura prueba para mantenerse arriba. Para hacer frente a este último compromiso oficial del año 2017 Diego Pablo Simeone ha convocado a dieciocho futbolistas, todos ellos del primer equipo.

Destacan los cuatro futbolistas que se han quedado fuera de la lista del técnico argentino: José María Giménez que se ha entrenado durante la semana al margen del equipo y no se ha recuperado a tiempo, Axel Werner, tercer portero y descarte habitual y los argentinos Nico Gaitán y Luciano Vietto por decisión técnica. Parece que ambos están en la rampa de salida y podrían abandonar la disciplina atlética el próximo mes de enero.

El Atlético de Madrid afronta con ilusión y confianza el último partido oficial del 2017. Si hacen los deberes podrán sentarse tranquilos a ver el Clásico del sábado en el que podrían recortar puntos al Barça, aventajar aún más al Real Madrid o ambas cosas.