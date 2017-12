Google Plus

A mejorar: renovación y creación. | Foto: clubatleticodemadrid.com

Los de Simeone visitaban Barcelona en el último duelo liguero del año, con la mirada puesta en el Clásico y en el derbi valenciano. Los colchoneros volvieron a Madrid sin tres puntos vitales tras perder en Cornellá por un gol a cero en los minutos finales. Una derrota que pone fin al año de imbatibilidad a domicilio y a la categoría de invictos en la actual temporada.

Los 11 futbolistas rojiblancos fueron doblegados por un Espanyol que se presentó a la batalla con las ideas muy claras mostrando lo que venían a hacer. A diferencia, el Atlético salió al campo con el planteamiento habitual pero tuvo que ser cambiado a lo largo de los 90 minutos para hacer frente al juego del Espanyol e intentar acercarse más al área rival. Pero nada funcionó.

Aunque se esperaba un partido sencillo y donde el conjunto mostrara más intención, no fue un duelo muy diferente a los últimos que ha disputado el Atleti. Sobre el terreno de juego se vio a unos cuantos futbolistas a los que jugar con el club madrileño les queda grande. El Atlético necesita renovarse y decir adiós a algunos de sus jugadores que no están a la altura. Simeone es consciente de ello pero, hasta ahora, no ha tenido otra opción que seguir alineándolos para encarrilar la temporada.

Hoy, el cuadro indio tiene muchas carencias. Les sigue faltando el gol, no consiguen mostrar un juego fluido debido a la falta de creación en el centro del campo y por ellos los partidos se le ponen muy cuesta arriba y se les hacen bola. Un equipo que ha perdido la profundidad y que Filipe, Saúl y Koke consiguen paliar. Un Thomas que nos sorprendió a todos pero que parece desaparecido y se le echa en falta. O un Gabi al que se le hacen muy largos los 90 minutos.

En el espacio de tiempo más cercano, Vitolo puede ayudar a mejorar las bandas y Costa la sequía goleadora. Y a más largo plazo, la llegada de Rodri daría más alas al centro de campo, aunque esta es la asignatura más pendiente para el año nuevo.