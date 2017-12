Anuario VAVEL Atlético de Madrid 2017: Kevin Gameiro o la fuerza del sino

Google Plus

FOTO: Noelia Déniz - VAVEL

El destino parece haberle querido hacer una broma de mal gusto a Gameiro, el por ahora delantero del Atlético de Madrid. Con la sanción del TAS, que dejaba a la que fuera la escuadra del Manzanares sin fichar durante un año, Simeone pidió la colaboración de todos los jugadores, y que por favor, no se marchase ninguno. Así fue.

Con este panorama, el galo iba a tener, sí o sí, oportunidades de jugar, acumular minutos y reivindicarse. Pero el destino no lo quiso así. Errata tras errata, su camino parece alejarse ahora del Atlético. Con enero a la vuelta de la esquina y Costa y Vitolo a punto de incorporarse, hay que hacer limpieza en la delantera. Los resultados que se esperaban por parte de Kevin no han sido precisamente los esperados este año, por lo que podría ser que a partir del próximo mes, el francés no continuara. Sin embargo, Gameiro ha tenido alguna que otra aparición estelar que merece ser recalcada.

La Galia ha sido importante en este Atleti

Pese a que el balance general de todo el año no es del todo positivo, Gameiro sí ha hecho cosas bien. Uno de sus puntos fuertes en este tiempo ha sido la alianza que ha logrado trabar con su compatriota Antoine Griezmann. El “gallito” ha sido su fiel compañero, tanto en la delantera del Atleti como en la absoluta del país vecino. De hecho, cuando Gameiro fue pitado por la grada del Metropolitano, Griezmann salió en su defensa.

Así lo han demostrado en partidos como el de la Roma y el del Levante, en el que ambos marcaron un doblete esta temporada, en los que juntos lograron adueñarse de la portería rival para hacer que el Atlético se alzase con la victoria. Y así, los “Hombres G”, cuando afinaron su puntería y se concentraron en componer un juego plausible para el momento que se necesitaba, dieron con la nota perfecta.

Alegrías y aciertos

Pese a su irregular campaña, el pasado febrero, Gameiro entró en la historia de LaLiga como el segundo jugador que más rápido ha marcado un hat-trick. Lo hizo ante el Sporting de Gijón, en un partido en el que los madrileños ganaron a los asturianos por 1-4. Sus tres goles llegaron en cuestión de menos de cinco minutos, y se los dedicó a su abuela, fallecida el día anterior.

El récord de Gameiro sólo ha sido superado por Bebeto, quien le marcó cinco goles al Albacete en un solo encuentro, y tres de ellos en cuestión de tres minutos. Fue en el año 1995.

La virtud de Kevin es sin duda su velocidad. Su estatura, bastante baja, no le da demasiadas ventajas en el juego aéreo, pero si le facilita la tarea de correr. Simeone lo ha utilizado casi siempre para dinamizar el juego arriba y aportarle rapidez al mismo.

En total, el francés marcó 16 goles en los 46 partidos que disputó la temporada pasada. En lo que va de la presente, ha anotado 4 tantos en 14 encuentros. Así pues, lo mejor de Gameiro este año han sido su milagro en El Molinón, su doblete de la mano de Griezmann ante el Levante y el gol que le marcó a la Roma cuando todos daban al Atleti por muerto.

Overbooking en la delantera rojiblanca

Se acabó eso de no poder fichar, y tanto Diego Costa, que lleva ya unos meses ejercitándose con el Profe Ortega y está en plena forma, como Vitolo Machín, recién llegado de Las Palmas, esperan pacientes su turno para jugar de rojiblanco. Son dos jugadores muy esperados y que conseguirlos no ha sido fácil, por lo que tendrán sus respectivas oportunidades a partir de ahora.

Esto es buena señal, pero no para todos: hay demasiados delanteros en el Atlético, y hay que desprenderse de los que menos resultados han demostrado. Los nombres más repetidos son el de Vietto y el de Gameiro, puesto que Fernando Torres aseguró que no quería irse por nada del mundo. Así pues, si la situación no cambiara, podría ser que el francés hiciese las maletas.

¿Qué ha condenado a Gameiro este año?

Una operación en el pubis que le tuvo que ser practicada al jugador a principios de este verano hizo que su inicio de temporada tuviese que retrasarse. En primer lugar, se perdió la pretemporada, y después, parte del principio de la 2017/18 por esta misma causa. No entró en la convocatoria de Simeone hasta el partido ante Las Palmas, para el cual tuvo que recortar varias semanas su recuperación.

Esta lesión le hizo entrar con menos fuerza. A partir de entonces, su incorporación fue algo extraña, pues le costó más hacerse al equipo y su primer gol no llegó hasta un partido ante el Celta en el que el Atlético ganó por la mínima gracias a un remate del francés en el minuto 28.

A esto hay que sumarle los numerosos errores del galo de cara a la portería. Simeone le ha dado un sinfín de oportunidades para que tenga minutos suficientes en el terreno de juego y pueda así reivindicarse, pero salvo en algunas contadas ocasiones, Gameiro no ha estado a la altura. Sus fallos han sido, principalmente, de puntería.