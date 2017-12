Anuario VAVEL Atlético de Madrid 2017: Miguel Ángel Moyá, el suplente perfecto

Google Plus

Moyá después del calentamiento | Foto: Daniel Nieto - VAVEL

El 12 de diciembre de 2016 Oblak se lesionaba con una baja estimada de tres meses, dando la oportunidad a Moyá en la titularidad. Moyá saldría en los últimos minutos de la primera parte perdiendo 2-0 contra el Villarreal y sólo recibió un gol más en el último minuto del partido.

El portero español fue titular en todas las competiciones hasta el 21 de febrero contra el Bayer Leverkusen en los octavos de Champions League, donde se llevaron la victoria en Alemania por 2-4. Después de ese partido el Atleti recibía al Barcelona en el Vicente Calderón y Oblak volvió al once titular. Al ser eliminados de la Copa del Rey en las semifinales, Moyá no disputó más minutos en lo que restaba de temporada.

Esos tres meses que el esloveno estuvo lesionado jugó nueve partidos de liga en los que encajó cinco goles y realizó 41 paradas; ocho partidos de Copa del Rey, en los que encajó nueve goles y realizó 30 paradas y en Champions solo jugó la ida contra el Leverkusen donde encajó dos goles y realizó seis paradas, lo que hace un total de 18 partidos (11 victorias, cuatro empates y tres derrotas).

Moyá siempre ha llevado con humildad su rol de segundo portero, dejando buenas actuaciones siempre que ha tenido la oportunidad de contar con minutos. El 22 de marzo firmó la renovación hasta el final de esta temporada mostrando su cariño y respeto por el club.

El 25 de octubre volvía la Copa del Rey, lo que significaba que Moyá iba a estar bajo los cuatro palos otra vez y el 29 de noviembre tuvo su debut en el Metropolitano. “Había pisado hace tiempo el césped, pero no de manera oficial. Algún día diré que mi debut en el Wanda fue ganando y con portería a cero igual que pasó en el Calderón”.

En la anterior temporada, el Atleti consiguió llegar hasta la semifinal y en esta temporada están clasificados para los octavos de final donde se verán las caras con el Lleida tras empatar 1-1 en Elche y resolver la vuelta en el Metropolitano con un contundente 3-0.

"Yo jugaré la Copa del Rey y Oblak LaLiga"

En definitiva, Moyá es un portero de garantías para suplir a Oblak si hiciera falta en algún momento y para competir por la Copa del Rey. Su 2018 a priori será competir e intentar llevarse la Copa con él en la portería, aunque confiesa que no ha hablado sobre ello con el técnico argentino. “Específicamente no hemos hablado de nada. El modus operandi de momento parece que está siendo éste. Yo jugaré la Copa del Rey y Oblak LaLiga. Pero no es algo que haya hablado con Simeone”.