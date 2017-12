Anuario VAVEL Atlético de Madrid 2017: Diego Costa, vuelta a casa por Navidad

Google Plus

Imagen: Carla Cortés - VAVEL

El fichaje más esperado está a la vuelta de la esquina; Diego Costa vuelve a la que fue su casa durante tres temporadas, corto pero intenso. Tras su marcha al Chelsea en 2014, han sido varios los delanteros que han pasado por el Atlético de Madrid, pero a la hora de elegir recambio, y debido a la falta de gol, el hispano-brasileño ha sido el primer candidato en la mente de Simeone. Y es que el carácter de Diego Costa se adapta cien por cien a los requisitos del técnico argentino. Su vuelta es, principalmente, uno de las sorpresas más sonadas durante la pasada campaña veraniega, y las dificultades propuestas por el Chelsea y Conte auguraban un futuro lejos de Madrid para el ya futbolista del Atlético desde septiembre.

Según el propio Costa, fue retirado por Conte para entrenar con el filial del Chelsea. Las relaciones entre ambos cayeron en picado hasta el punto de no dejar salir al delantero. Por ello, Diego no ha disputado un partido oficial con su club desde hace varios meses antes del verano; y sus últimas intervenciones en un campo de juego han sido con la Selección Española en el clasificatorio para el Mundial de Rusia. Tampoco asistió a los últimos entrenamientos del club londinense, exponiéndose a multas desorbitadas e insistiendo en su marcha al Atlético aún sabiendo que no podría jugar hasta enero de 2018. Finalmente, Diego llegó a la capital en el mes de septiembre y enseguida se puso a las órdenes del 'Profe Ortega', que le preparó una pretemporada 'personal y excepcional' debido a su desgastada forma física que ya ha recuperado por completo.

¿Su reaparición con el Atlético?

La fecha para la presentación de Costa ya está decidida. El 31 de diciembre será la presentación oficial de Diego Costa que, junto a su ahora compañero Vitolo, vestirá de nuevo la elástica rojiblanca. Lo que aún no se ha confirmado es la fecha de estreno en el campo, y es que podría verse desplazada. A priori, diego Costa volvería a jugar como colchonero el 3 de enero en el choque de copa frente al Lleida, pero los trámites burocráticos podrían retrasarse por el transfer internacional de jugadores. Su participación, o no, en el partido de Copa del Rey dependerá pues, del Certificado de Transferencia Internacional puesto que el futbolista procede de una liga extranjera.

El Atlético podría volver a disfrutar, a partir de enero, la conexión Koke-Costa además de innovar en la combinación Griezmann-Costa, para recuperar así el gol que tanta falta le hace en los últimos meses. La sintonía de Costa con el 'seis' del Atlético maravilló y las asistencias al hispano-brasileño se fraguaron en su mayoría en las botas de Koke durante su estancia en el Atlético.

Sus fantásticas cifras con el Chelsea

Si por algo destaca Diego Costa es por sus cifras goleadoras. El ahora futbolista del Atlético superó con todas las marcas los registros de didier Drogba en el Chelsea en la pasada campaña. Se coronó como pichichi durante sus dos primeras temporadas en el club londinense, a su vez como el mejor artillero del equipo con un total de 59 goles en 120 partidos disputados con la camiseta 'blue'. Durante la temporada 2016/2017, Diego Costa se sobresalió en los primeros meses, puesto que en los últimos se sucedieron los enfrentamientos con su entrenador. Anotó 22 goles en 42 partidos; de los cuales 35 fueron de liga y 7 de la copa nacional inglesa, sumando una media goleadora de 0,52 tantos por partido.

A pesar de su ausencia durante las últimas semanas, el Chelsea se proclamó campeón de la Premier League y con él, el delantero brasileño. Costa cerraba su época más amarga como futbolista con un trofeo que supo a poco.