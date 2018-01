Simeone y su gran comienzo de año: ''Este es el camino''

Google Plus

Simeone en el choque frente al Lleida. Imagen: Atlético de Madrid

El nuevo año comienza de la mejor manera para el Atlético de Madrid. Primer partido del 2018 y repleto de emociones. El Atleti viajó a Lérida para enfrentarse en el partido de ida de octavos de final de la Copa del Rey y volvió a la capital con un 0-4 en el bolsillo. Además de la contundente victoria, el encuentro fue protagonizado por las dos nuevas incorporaciones a la plantilla que, tras finalizar la sanción FIFA, pudieron vestir por primera vez la elástica rojiblanca. No sería ese el caso de Diego Costa, que ya había formado parte del plantel del Atlético durante tres temporadas; sobre él se posaron todas las miradas.

El hispano-brasileño volvió a demostrar lo que ya hizo ver en su día "velocidad, contundencia y fortaleza física" apuntó Simeone, tras ver cómo uno de sus más ansiados fichajes remató bajo los tres palos tan solo cinco minutos después de su entrada, batiendo a Oliveros y subiendo el 0-3 al marcador. "El ingreso de Costa nos genera entusiasmo. La entrada de Vitolo también, aunque poco a poco se tendrá que ir acomodando al equipo", aseguró entusiasmado un Simeone que también apostó por Vitolo en su primera oportunidad para vestir la rojiblanca. Sobre los nuevos protagonistas finalizó: “Con la llegada de Vitolo y Costa buscamos crecer. Buscamos seguir mejorando y ojalá lo consigamos con los futbolistas que teníamos. Se suman dos futbolistas de jerarquía y ojalá que los dos se instalen lo más rápido posible”.

El Atlético consiguió sentenciar la primera parte con dos tantos, obra de Diego Godín y Fernando Torres. A pesar de no acomodarse al juego durante la primera media hora, los de Simeone supieron cómo jugarle al Lleida Esportiu: “El equipo reaccionó muy bien a los primeros 20 minutos del Lleida. Hicimos una buena primera parte y tuvimos la oportunidad de generar ocasiones ante un equipo que compitió muy bien. En el segundo tiempo, la entrada de Costa y Griezmann nos dio mayor poder ofensivo", comentó sobre un Griezmann que también contribuyó a la goleada, recuperando la sonrisa. "No obstante, en el primer tiempo Torres y Gameiro respondieron muy bien al inicio del Lleida. En el segundo gol lo hicieron muy bien, ya que fue una combinación entre Carrasco, Gameiro y Torres. Esto nos entusiasma”, apuntó.

Además, Simeone tuvo también unas palabras para Augusto, que va recuperando su confianza tras varios meses de lesiones continuadas: “Augusto hizo un partido de menos a más. Siempre estuvo bien ubicado y es un jugador que necesitamos. La lesión no le dejó competir, pero ahora le estamos recuperando poco a poco”.