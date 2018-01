Simeone: "Los jugadores importantes quieren estar aquí"

Simeone, contento con su equipo | Foto: Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid encara el partido frente al Getafe en uno de sus mejores momentos. El equipo rojiblanco empieza el 2018 con su clasificación para los cuartos de final de la Copa del Rey prácticamente certificada, son segundos en la Liga Santander a nueve puntos del Barça y comenzarán en el mes de febrero su andadura en la UEFA Europa League frente al Copenhague después de perder un solo partido en la Liga de Campeones, frente al Chelsea solamente. Diego Pablo Simeone ha pasado por sala de prensa y ha analizado el encuentro frente al equipo azulón para comenzar el 2018 en uno de los encuentros de la jornada. Simeone ha elogiado al entrenador rival, José Bordalás, que está haciendo una gran labor al frente del Getafe.

El equilibrio defensivo, clave en el Getafe

"El Getafe está trabajando muy bien, con equilibrio defensivo y con un contraataque importante, con velocidad. Cuando puso dos delanteros le vino muy bien al equipo, está más ordenado. Se ve en los resultados y cómo compite esta temporada. Llevaremos el partido a donde nos sintamos más cómodos".

Simeone tiene muy en cuenta la capacidad del Getafe, tanto en ataque como en defensa. El preparador argentino es consciente de todos los peligros que tiene el conjunto azulón y que pueden poner en dificultades al Atlético de Madrid, cuya defensa es una de las mejores de todo el Viejo Continente.

Costa y sus límites

Desde siempre, se ha criticado a Diego Costa por su agresividad en el terreno de juego. De hecho, se ha llegado a poner en duda en más de una ocasión que el delantero hispano-brasileño jugase bajo las reglas del fútbol, algo que Simeone ha aclarado frente a los medios de comunicación.

"Lo conocemos de hace mucho tiempo, conocemos su forma de jugar y siempre lo hace en el filo. Su coraje y su pasión por cada balón se transmite en cada jugada. Aún puede mejorar, está en una edad importante, en un momento importante de su carrera. Ojalá siga creciendo y sus compañeros también".

Una plantilla en plena forma

En uno de los mejores momentos de la temporada del Atlético de Madrid, Simeone ha recibido dos regalos de Navidad: Vitolo y Diego Costa. De hecho, en el primer partido se ha visto en qué momento de forma se encuentra la plantilla de cara a los compases finales de la temporada en las tres competiciones.

"Es difícil opinar de la plantilla en medio de la temporada. Cuando acabe, en base a los objetivos, se hablará de ella. El club ha crecido y el equipo sigue creciendo. Eso es un trabajo importante por parte de todos. Los jugadores importantes quieren estar aquí y lo han demostrado, Costa y Vitolo, que han peleado por estar aquí. Tenemos una plantilla muy buena".

Cambio de rendimiento

A pesar de que en las primeras semanas del campeonato, el Atlético obtuvo una serie de varios empates, y la falta de gol fue acuciante, a partir del encuentro contra la Roma en la Liga de Campeones, la imagen y la puntería del conjunto colchonero ha mejorado de forma sustancial.

"El trabajo del colectivo antes de la llegada de los nuevos ha sido muy bueno y esperamos que ellos potencien la competencia que siempre hemos buscado. Me siento orgulloso de ver esta plantilla comparada con el momento en que llegué. El club crece y el equipo crece. Mirar a seis años atrás es una sensación importante para mí".

Perseguidor del Barcelona

El Atlético se encuentra en plena persecución del Barça en la Liga Santander. A pesar de ser segundos en el torneo de la regularidad, el preparador del conjunto colchonero opta por la prudencia y la tranquilidad a la hora de afrontar los siguientes compromisos cuando persiguen al líder, uno de los mejores equipos del mundo.

"El fútbol se mueve por emociones y después de dos mercados sin poder convivir con caras nuevas que ilusionen, ahora se renueva la ilusión. No ha sido fácil. Los nuevos son jugadores importantes y vienen a mejorar lo que hay. No me paro a pensar en el Barcelona sino en el partido a partido, que es lo que he hecho siempre", concluyó Simeone.