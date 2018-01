Atlético Féminas: tres puntos como regalo de Reyes

Google Plus

Gran regalo de Reyes para el Atlético Féminas que goleó por 3-0 al colista de la Liga Iberdrola tras la complicada jornada pasada frente al Rayo Vallecano. Las futbolistas de Ángel Villacampa cierran la primera vuelta en la segunda posición, empatadas a 40 puntos con el líder (FC Barcelona) y consolida una primera ronda con 13 victorias y tan solo una derrota. A pesar del mal estado metereológico y la poca asistencia debido al horario, las rojiblancas consiguieron sumar tres puntos que serán vitales en la pelea por el trofeo liguero.

Andrea Paraluta fue la gran novedad en el once inicial de Villacampa, sustituyendo a Lola. Otra de las ausencias fue Mónica Hickmann, que no entró en la convocatoria para el choque. El mal tiempo no perjudicó al equipo local, que tuvo demasiadas ocasiones y demasiados fallos. Hasta tres goles le fueron anulados a Sonia Bermúdez, por reiterar en varias ocasiones la posición de fuera de juego. Además, casi todas las futbolistas del Atlético tuvieron oportunidad para anotar, siendo las protagonistas Sonia con dos goles, y Ludmila con un tanto. Por su parte, el equipo manchego apenas rondó el área rojiblanca, quizá un error de Paraluta en un balón largo sería la única ocasión clara para el Zaragoza.

Para más inri, Natalia Cebolla vio la cartulina roja por doble amonestación previa, y el Zaragoza jugó con diez futbolsitas durante toda la segunda mitad.

El Atleti hizo el segundo gol del partido tras un centro de Amanda que terminó en los pies de Meseguer y Sonia, interacmbiandose el balón hasta que la número ocho del equipo anotase para subir el 2-0 al marcador. Fue Ludmila quien protagonizó el feliz desenlace del encuentro, sentenciándolo con un pase en profundidad de Marta Corredera para que la brasileña marcase a puerta vacía tras la salida de Sullastres.

Sonia: "No se puede pedir más"

La delantera del Atlético habló para los medios tras finalizar el encuentro. “Nos ha costado abrir el marcador, en la primera mitad hemos tenido muchas ocasiones para hacerlo, este año nos está costando hacer gol, pero bueno, al final los tres puntos se quedan en casa y era importante empezar el nuevo año con victoria”, subrayó la protagonista del choque. “Me voy contenta por el doblete pero sobre todo porque ha servido para que el equipo sumase los tres puntos", aseguró.

También comentó la buena racha en la que se encuentra el equipo, y aseguró estar feliz por cómo ha finalizado la priemra vuelta del campeonato. “Muy positivo, estamos ahí en la lucha por el título, ojalá pueda seguir esa racha hasta final de temporada pero tenemos que centrarnos como siempre decimos en la semana a semana”.

Ángel Villacampa: "El equipo es ambicioso"

El técnico rojiblanco también valoró el partido en la rueda de prensa posterior al mismo. “Estoy contento por la victoria del equipo sobre todo por las dificultades que se iban dando a lo largo del partido y lo más positivo es el resultado y aunque nos hubiese gustado que fuera más amplio por la cantidad de ocasiones que hemos tenido es el que es y contento por eso”.

Al igual que Sonia, el 'míster' hizo un repaso de la trayectoria de su equipo durante la primera mitad del campeonato: “Hago un balance positivo, este equipo es ambicioso y siempre quiere más. Nos hubiese gustado terminar sin ninguna derrota, pero el equipo tiene una identidad y nuestra ambición de ser cada vez mejores nos va hacer mostrarnos unos objetivos mayores. Al 2018 le pido que no haya lesionadas, que cada vez seamos mejores y que tengamos esa ambición del día a día”.