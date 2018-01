Protagonismo de la cantera y los menos habituales frente al Lleida

Google Plus

Una lista con muchas novedades | Foto: Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid, y más concretamente su entrenador, el argentino Diego Pablo Simeone ha ofrecido la lista de convocados para el encuentro de mañana, martes 9 de enero en el Metropolitano frente al Lleida. Es una lista corta, de 16 convocados y en la que hay numerosas ausencias de jugadores que son habituales en el once y en las listas de convocados de Simeone, en las tres competiciones. La goleada ante el equipo catalán en el partido de ida han permitido que el preparador del equipo colchonero haya considerado dar un descanso a los jugadores que más minutos han disputado esta temporada, y dar oportunidades a jugadores de la cantera que se hayan entrenado con el primer equipo, pero que no se hayan estrenado con la camiseta rojiblanca en un encuentro oficial, más allá de los partidos de pretemporada veraniegos, en los que más pruebas se hacen de cara a la temporada.

Olabe, una de las principales novedades

La lista, ofrecida por el Atlético, cuenta con numerosas bajas. Una de las más destacadas es la del portero esloveno Jan Oblak. De nuevo, el portero titular del equipo colchonero no disputará un encuentro de la Copa del Rey, ya que es el coto de caza de Miguel Ángel Moyá. Por otro lado, hay bajas, como la de Filipe Luis, que no se ha entrenado con el equipo y se ha tomado la decisión de que no vaya convocado mañana al Metropolitano. El resto de bajas se compone de Godín, Koke, Griezmann, Saúl, Vrsaljko, Gaitán, Thomas y Giménez, lo que supone que gran parte de la columna vertebral se quede fuera.

Sin embargo, el Atlético no quiere dar por sentado su pase a la siguiente ronda y se ha llevado a numerosos efectivos. En ataque, se ha llevado a Costa, Torres, Correa o Gameiro, demostrando que es un equipo comprometido. Otros de los jugadores que han ido convocados han sido Lucas Hernández o Savic, en la parcela defensiva. Las novedades más importantes son la presencia de los canteranos Olabe, Montoro y Sergi, que van cumpliendo sus sueños de vestir la camiseta del Atlético de Madrid, y, poco a poco, se van ganando la confianza de Simeone a la hora de entrar en el primer equipo.

Lista de convocados

De esta manera, la lista de convocados queda formada por : Moyá y Werner; Savic, Lucas, Juanfran,Montoro y Sergi; Carrasco, Augusto, Gabi, Vitolo y Olabe, Fernando Torres, Correa, Diego Costa y Gameiro. Las bajas más destacadas son Filipe Luis por lesión y Oblak, Koke, Saúl, Griezmann, Gaitán, Thomas, Giménez, Vrslajko, y Godín por decisión técnica de cara al partido de la Liga Santander frente al Eibar en Ipurua.