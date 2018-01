La Firma de Atleti VAVEL: Querer es poder, y el Atleti la quiere

La firma de Atleti VAVEL

“Queremos ganar la copa” es uno de los lemas más coreados por la afición del Atleti, que después de ganar al equipo leridano con un resultado global de 7-0, ya está en los cuartos de final de la competición. El partido de vuelta fue un espectáculo para los 30.000 espectadores que asistieron: Vitolo se estrenó como goleador, jugó Costa, marcó Yannick, se lució Torres… Un encuentro completo y lleno de emociones que se zanjó con un 4-0, clasificando a los pupilos del Cholo para la siguiente fase.

Simeone: de acierto en acierto, y tiro porque me toca

El Cholo aprovecha partidos como este, al cual llegaba con una ventaja de cuatro goles del partido de ida, para dar descanso a los que más juegan: Oblak, Koke, Griezmann, Saúl, Thomas, Godín… Filipe Luís faltó por lesión, pero su posición estuvo bien salvaguardada gracias, en especial, a Sergi.

Así, con los cambios que realizó, la estrategia por la que se decantó y la actitud que reflejó, el míster fue indiscutiblemente el mejor ejecutor del partido, demostrando así que su capacidad de gestión sigue igual de viva que siempre y que la zaga lo necesita.

Tuvo su oportunidad de lucirse, de golear, de demostrar el talento de sus chavales. Llevaba una gran ventaja gracias a un brillante partido anterior y pudo jugar con sus posibilidades y arriesgar en este encuentro, lo cual además, desembocó en un genial resultado. Hay Diego Pablo para rato.

Canteranos a luchar

De este modo, también pueden empezar su camino en el primer equipo los jugadores de la cantera. El que debutaba esta vez era Montoro, que entró al campo después del descanso en el lugar de Lucas para convertirse así en el 19º canterano que se ha estrenado en el primer equipo a lo largo de la era Simeone.

Además de éste, estaban convocados Sergi y Olabe; este último fue el único que no jugó. Sin embargo, el lateral izquierdo ya ha tenido repetidas oportunidades y ha demostrado mucho: es un recambio natural para Filipe, el lateral derecho por excelencia del equipo, y para Lucas, cuya posición varía dependiendo del encuentro que se juegue gracias a su capacidad y polivalencia.

¡Qué bueno que llegasteis!

No cabe duda que la euforia del Atleti no sólo se debe a la buena etapa que se está atravesando –que por supuesto, también es importante. El éxtasis radica en los dos talismanes con los que se ha hecho el club, y que cuyos nombres no cesan de ser repetidos sin descanso. No podían ser otros que Diego Costa y Vitolo Machín.

El hispano-brasileño ha sido como una inyección de adrenalina para la plantilla: "La Pantera" ha sido por fin liberada de sus cadenas y ruge fiera de una vez por todas. Pese a la sanción liguera que le ha caído por desconocer que no está permitido celebrar un gol con la grada, Costa jugó ante el Lleida al tratarse de un partido de Copa. No marcó, pero le procuró una gran asistencia a Carrasco y generó múltiples oportunidades. Valorando pues su llegada, ha sido como un ángel caído del cielo justo en el momento más oportuno y que ha revitalizado por completo al conjunto.

Por otra parte, también Vitolo es sinónimo de alegrías y festejos. El ex sevillista debutó en la titularidad y encajó la tercera diana colchonera, firmando así un idílico comienzo en el Metropolitano. Llega con muchas ganas y hambre de juego, y así lo quiso hacer ver en este partido, donde peleó con insistencia y coraje para ser finalmente premiado con su primer gol vistiendo la elástica rojiblanca. Además, el canario asegura que el vestuario lo ha tratado muy bien desde el principio, lo que acrecienta todavía más ese feeling que Vitolo comienza a experimentar con el Atlético.

Viento en “copa”

Gracias a esta aplastante victoria, el Atlético ya está en cuartos y navega hacia su objetivo dirigido por los mejores marines que podía tener. El paso firme, la constancia y la unidad son claves en esta gran aventura, en esta navegación que está emprendiendo el Atlético. Por fin, el esfuerzo y las ganas se ven recompensados y todo marcha de acuerdo con el gran trabajo que se está realizando.