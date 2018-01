Simeone: "Me quedo con la capacidad de competir de la mejor manera"

Google Plus

Simeone, un feliz entrenador | Foto: Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid ha cerrado una de las eliminatorias más brillantes de los últimos tiempos. Los dos encuentros frente al Lleida han sido de los mejores de la temporada para el equipo rojiblanco. Diego Pablo Simeone ha comenzado el año de la mejor manera: con victorias. 3 partidos que ha disputado el conjunto de la capital de España, tanto en la Copa del Rey como en la Liga Santander, y tres victorias para el equipo colchonero. Después del encuentro, en el que el Atlético ha goleado al Lleida, el entrenador argentino ha pasado por sala de prensa para comparecer ante los medios de comunicación para analizar lo que ha sucedido en el encuentro, que siempre ha dejado cosas positivas para el equipo al que dirige.

Vitolo, en plena forma

Uno de los fichajes que ha realizado el Atlético de Madrid en este mercado de invierno ha sido Vitolo. El exjugador del Sevilla ha empezado a dejar muestras de su descaro como jugador rojiblanco, y que, cada vez que salta al terreno de juego con la elástica colchonera, el canario ha demostrado que es uno de los mejores. Además, en el partido contra el Lleida, Vitolo ha marcado un gol, que ha supuesto el primer gol en su nueva etapa.

"Muy buen partido, se va integrando poco a poco a las necesidades del equipo, el futbol que sale de su juego es evidente, se ve, controla bien, gira bien, tiene buena transición para atacar por afuera y por adentro. Tendrá que seguir aprovechando los minutos que el equipo necesite de él", ha analizado Diego Simeone de la actuación de uno de sus 'regalos' de Navidad, ansiado por la afición rojiblanca durante muchos meses.

Sólo cuatro partidos para la final

Después de ganar de forma contundente al Lleida, el Atlético de Madrid ha pasado a los cuartos de final de la Copa del Rey. En el torneo del K.O, el equipo rojiblanco está accediendo a las siguientes rondas de forma contundente y eficaz, lo que significa que es uno de los mejores equipos de la competición, poniéndose a la altura de Real Madrid y F.C Barcelona, entre otros conjuntos destacados de la Copa del Rey.

"Vamos partido a partido, sabemos las dificultades que aparecen a partir de cuartos con el cruce de los mejores equipos. Nos centramos en lo que nos tocará el viernes", afirmó el entrenador colchonero en rueda de prensa después de un nuevo encuentro en el Metropolitano.

Tendencia cambiante

En estos momentos, el Atlético ha revertido la situación. A pesar de que en las últimas semanas, el equipo colchonero ha tenido un comienzo titubeante, el equipo rojiblanco ha sabido levantarse. Por el contrario, el vigente campeón de la Liga Santander, el Real Madrid se encuentra en su peor momento, a 16 puntos del líder de la competición, el F.C. Barcelona, pero Simeone no quiere saber nada de todo ello.

"Del Madrid no voy a opinar, es el mejor del mundo, lo ha ganado absolutamente todo, han ganado todo lo que se les ha puesto por delante. Los entrenadores estamos preparados para no ponernos extremadamente felices cuando sale bien ni preocuparnos excesivamente cuando las cosas no salen como esperábamos".

Gran competencia en la delantera

Se ha visto en el encuentro frente al Lleida la gran competencia que hay en la delantera del Atlético. Fernando Torres, Correa, Diego Costa, Gameiro, Griezmann... son solo algunas de las opciones que tiene el 'Cholo' Simeone a la hora de establecer una pareja de atacantes en el once inicial del cuadro colchonero, siendo uno de los puestos más disputados del Viejo Continente.

"Estoy contento de haber llegado al Atlético hace seis años y poder haber logrado esta competencia. Estoy orgulloso de tener a futbolistas como Gameiro, Correa, Torres, Costa... Ojalá pueda gestionar de la mejor manera sus necesidades, para eso hay que ganar y más posibilidades habrá de competir", expresó Simeone.

Clara mejoría

En las últimas semanas, el Atlético ha experimentado una gran mejoría, tanto en el juego como en los resultados. El equipo colchonero está demostrando que, en estos momentos, es uno de los mejores equipos de Europa, y que está dispuesto a todo para mejorar, siendo una de las grandes cualidades de este Atlético de Madrid, que siempre lleva en su ADN la mejoría.

"El equipo, ya entre noviembre y diciembre, había empezado a crecer. Cuando se resuelven las ocasiones con más contundencia, mejoran las sensaciones. Eso es bueno para la confianza de los Carrasco, Correa...jugadores que necesitan hacer goles".

Con qué se queda Simeone

Simeone ha sido cuestionado con qué se queda de la eliminatoria ante el Lleida. Ya no solo por los aspectos positivos, que han quedado claros cuáles son, sino por lo que tiene que mejorar el Atlético de Madrid. Y eso tiene que ver con las facetas en las que tiene que trabajar el equipo colchonero de cara a los siguientes partidos.

"Me quedo con la capacidad de competir de la mejor manera más allá del resultado de la ida. Siempre hay cosas que mejorar, claro". Simeone ha cerrado una de las eliminatorias a doble partido que más ha destacado en la historia reciente del conjunto colchonero, y avanzando de forma clara y potente a la siguiente ronda.