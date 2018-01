Simeone: "La clave es mantener la regularidad"

Simeone en rueda de prensa | Foto: Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid no tiene una salida fácil este fin de semana, ya que el Eibar está cuajando otra campaña digna de admirar. Consciente de ello, Diego Pablo Simeone ha mostrado frente a los medios de comunicación la plena confianza que tiene en sus jugadores, las mejores técnicas para continuar en el segundo lugar de la clasificación liguera y su opinión respecto al sorteo de la Copa del Rey. Una rueda de prensa muy completa.

Fiel a sus principios, el natural de Buenos Aires no se confía ni un pelo y ha analizado al conjunto armero al detalle: "Siempre hemos ganado, pero hemos sufrido mucho. Todos los partidos han sido muy duros. El Eibar tiene un entrenador muy inteligente, con una gestión de grupo muy buena y obviamente se ve en los resultados de estos últimos años en la regularidad. Lo importante en el fútbol es mantener la regularidad y el Eibar con su entrenador a la cabeza lo ha mantenido. Juegan un fútbol interesante, con claridad de ideas, muy compacto, jugando casi siempre con dos delanteros y llegando con mucha gente por las bandas. Nos encontraremos con un partido importante y difícil y que tendremos que llevarlo al lugar donde nosotros creemos que podremos hacerle daño".

Respecto al interesante emparejamiento copero ante el Sevilla, el técnico ha querido ser prudente y alabar a Vincenzo Montella: "Es un rival importante con muy buenos futbolistas y un cambio de entrenador hace muy poco tiempo, que tiene muy buenas formas por el trabajo hecho en Roma, Fiorentina, Milan, más allá de la salida, y que cuenta con muy buenos futbolistas. Seguramente para el ambiente, la gente y para un partido de cuartos de final de la Copa del Rey seguramente sea un partido muy importante".

Ya pasada la temible sanción de no poder adquirir jugadores, Simeone ha contado que el momento actual es mucho más sencillo que el de hace meses, y que por lo tanto, el objetivo no pasa por otro que no sea ganar: "Lo más difícil fue a partir de que no se podía fichar, el ir convenciendo a un montón de jugadores. A los grandes de que se podía seguir creciendo y mejorando, a los jóvenes de que se subieran al tren de la oportunidad que surgía. Ése fue un trabajo más intenso. La situación de hoy es gestionar de la mejor manera a futbolistas importantes y seguir en la misma línea que hemos tenido siempre".