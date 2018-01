Jan Oblak: "Los protagonistas somos todos"

El portero esloveno bajo palos | Foto: Daniel Nieto (VAVEL)

Palabras muy tranquilas de Jan Oblak después de asegurarse los tres puntos en Ipurúa, pues optó por alabar al colectivo del Atlético de Madrid tras la complicada victoria frente al Eibar por la mínima. Se trató de otro recital más de fútbol defensivo gracias a la táctica de Diego Pablo Simeone. Quizá no le guste mucho al público, pero el cuadro rojiblanco, gracias a tal sistema, es segundo en La Liga y el portero esloveno es buena parte de tal mérito.

"Estoy trabajando cada día para mejorar y voy a dar lo máximo siempre para ayudar al equipo. Cada victoria es trabajada pero especialmente en este campo pequeño y contra un equipo que compite muy bien y que otra vez está haciendo un campeonato liguero espectacular. Ha sido difícil, se ha jugado con mucha agua pero al final conseguimos lo que buscábamos, los tres puntos. Podemos irnos contentos a Madrid", aseguró el balcánico después de haber sacado tres puntos más a los vecinos de la capital, quienes ya se sitúan a nada más y nada menos que tres partidos de distancia.

Pero ni la filosofía del Atlético de Madrid ni la de Jan Oblak permite reconocer el mérito individual a pesar de que un jugador destaque sobre el resto. No gana un hombre, ganan once, y ese fue el principal mensaje que quiso transmitir el esloveno a todos los colchoneros: "Los protagonistas somos todos. No sólo defiendo yo, sino que defiende todo el equipo. En este partido mi equipo me ayudó otra vez a mantener la portería a cero. Claro que estoy contento por eso como todo el equipo, pero es el mérito de todos, no sólo mío. Ha sido un partido duro y complicado. Al final nos apretaron mucho y con 0-1 tuvimos que aguantar hasta el último resquicio defendiendo bien".