Atlético de Madrid vs Sevilla en vivo y en directo online en Copa del Rey 2018

Toda la información del encuentro en la previa del partido Atlético vs Sevilla: solo puede quedar uno.

Santiago Jaime Latre, miembro del comité aragonés, dirigirá el partido Atlético vs Sevilla en vivo.

El Wanda Metropolitano será el estadio donde se dispute el partido Atlético vs Sevilla en vivo por segunda vez en lo que va de campaña. No ha habido rival, aún, español, que se haya ido del campo cantando la victoria.

El Atlético está conmocionado por la muerte de su leyenda Panadero Díaz.

Imagen: Juan Ignacio Lechuga - VAVEL

Atentos en el partido Atlético vs Sevilla en vivo​ a: Ever Banega. La estabilidad del equipo depende mucho de su estado de forma -física y mental-, y en un partido tan importante como este, el centrocampista deberá aspirar a más y ayudar positivamente a que el equipo levante cabeza.

Imagen: ATM

También el extremo grancanario será, sin duda, importante en este partido. Vitolo se mide a su exequipo, el Sevilla, en medio de un lapso de buen estado de forma y será también foco de todas las miradas.

Imagen: ATM

Atentos en el partido Atlético vs Sevilla en vivo a: Diego Costa. La Pantera de Lagarto, que no jugó en Ipurúa por sanción, regresa al terreno de juego, del cual no se ha mantenido alejado en Copa. El hispano-brasileño buscará seguir proliferando y mantener su genial racha. Sin duda, el más puro aliento colchonero lleva su nombre.

Imagen: Sevilla FC

El italiano Montella, recientemente llegado al equipo de la capital andaluza, habla del amargo periodo que atraviesa su zaga, pero incide en que el Sevilla está falto de un entusiasmo que se puede recuperar en una eliminatoria tan importante como esta. "Es una posibilidad de demostrar a nuestra afición el crecimiento del equipo", declaró.

Imagen: Daniel Nieto - VAVEL

Simeone lo tiene muy claro: como en casa, en ningún sitio. El entrenador colchonero dice que el Metropolitano "es el mejor estadio del mundo", y que cada vez están mejor en él. Además, describe al rival como un equipo "con un plantel maravilloso y futbolistas muy buenos", que tiene mucho peligro y que les obligará a llevar el partido a su zona de confort.

Imagen: Daniel Nieto - VAVEL

Atlético y Sevilla se han enfrentado en un total de 171 ocasiones, de las cuales 67 han sido victorias colchoneras y 51 se resolvieron en tablas. En la competición del KO, los equipos se han visto las caras en dos ocasiones en las cinco últimas campañas: una de ellas fue victoria para el Atleti y la otra, empate.

El Sevilla cayó derrotado en Mendizorroza | FOTO: Sevilla FC

Su último partido fuera de casa fue el de la pasada jornada liguera, en el que el Alavés derrotó al Sevilla por la mínima (1-0). El equipo no anduvo acertado y pagó las consecuencias, en un momento que podían haber aprovechado para arrebatarle la cuarta plaza al Real Madrid.

Por su parte, el conjunto hispalense ha perdido tres y ganado dos de sus cinco últimos enfrentamientos. En su primera y última visita a los feudos madrileños, los sevillistas fueron derrotados por 2-0. En Copa, su situación es paralela a la colchonera: mismos goles (11), tres de ellos del máximo goleador, que en este caso es Ben Yedder.

El Atleti, intratable como local. | FOTO: ATM

El último equipo en pisar el Metropolitano había sido el Lleida Esportiu, que se fue de allí con un 3-0. Vitolo se reivindicó como protagonista y, siendo su primer partido en casa, anotó el tercer gol. Cabe destacar que ningún equipo español ha conseguido todavía ganarle al Atleti en el Metropolitano.

El Atlético está que se sale desde que ha comenzado el año. Se estrenó en la competición empatando ante el Elche, pero desde aquel tropiezo, ha logrado anotar un total de diez goles en los tres partidos sucesivos, en los que de todos ha salido victorioso. Su máximo anotador en Copa es Fernando Torres, que suma tres tantos.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Atlético vs Sevilla en vivo, perteneciente a la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Wanda Metropolitano a partir de las 19:00 horas.