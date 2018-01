La estrella: Diego Costa no puede solo

Google Plus

FOTO: Ángel Gutiérrez (Atlético de Madrid)

Volvía Diego Costa a jugar con el Atlético tras la expulsión que le hizo perderse el encuentro del pasado fin de semana ante el Eibar, y en el Wanda Metropolitano se volvió a ver a un Diego Costa total. El delantero hispano brasileño quizá fue el único que estuvo a la altura del partido ante el Sevilla, donde corrió, pegó, chocó y marcó.

Había dudas sobre cómo iba a volver Diego Costa a la que fuera su casa durante tantas temporadas tras 3 años en Londres, pero el Cholo lo tenía claro, creía en él. Estos 4 primeros partidos del de Lagarto con la rojiblanca han terminado de convencer a toda la afición colchonera. Con el de ayer al Sevilla, Costa suma ya 3 tantos desde su vuelta a Madrid, además de ser el hombre más participativo en ataque y el único insustituible en la delantera colchonera.

Comenzó el partido con ganas el delantero y ya en el minuto 13 remataba al fondo de la red un córner servido por Koke, aunque el tanto no subiría al marcador por una falta previa de Griezmann sobre Sergio Rico, que Costa no se podía creer. Ese fue solo el primer aviso de la Pantera y tan solo 5 minutos después conseguía un espectacular remate de cabeza asistido por Lucas, pero Sergio Rico, con un paradón descomunal, le negó el tanto. El partido siguió por ese cauce, con Diego Costa intentando tirar de un Atleti insulso, desorganizado en el centro del campo y permitiendo muchas llegadas peligrosas del Sevilla. En esas Costa cazó un balón muerto en el área y fusiló a Sergio Rico que esta vez no pudo hacer nada para evitar el gol. Un disparo seco y certero con la zurda en el minuto 73 que le daba a su equipo una valiosa renta para la vuelta en Sevilla viendo lo que estaba ocurriendo en el campo.

Sin embargo, Costa no podía solo y el cuadro hispalense terminó dando la vuelta al partido. La conexión Griezmann-Costa sigue sin aparecer pues el francés en vez de beneficiarse de los espacios que le crea su compañero parece seguir enrocado en una espiral sin salida de mal juego y desaparición sobre el terreno de juego que comienza a ser habitual ya esta temporada. El otro nuevo fichaje de invierno, Vitolo, fue el único que parecía llevar peligro junto al atacante internacional con España, pero tan solo duró 45 minutos sobre el campo. Simeone también sustituyó a Griezmann mandando un toque de atención a todos sus delanteros. El único fijo es Costa y con partidos como los de ayer nadie le replica al Cholo.

El martes que viene el Atleti buscará remontar la eliminatoria en el Sánchez Pizjuan (una de las plazas favoritas de Diego Costa) y pese a la dificultad tras el resultado de la ida, con Costa en este estado de forma y a poco que le acompañen sus compañeros todo es posible.