Solo Augusto se queda fuera

FOTO: atléticodemadrid

Diego Pablo Simeone ha dado a conocer la lista de convocados para el partido del sábado ante el Girona. Una lista con muchas ausencias entre bajas y sanciones.

No estará Filipe Luis, que ha recaído en estos días en una tendinopatia aquilea izquierda que se suma a la lesión muscular del 30 de diciembre. No estará Godín, por sanción, al tener que cumplir ciclo de tarjetas amarillas después de ver la quinta contra el Eibar. Nico Gaitán no ha sido convocado por decisión técnica. El argentino está negociando su futuro lejos del club colchonero. Y, finalmente, el tercer portero Axel Werner tampoco entra en esa lista.

Respecto al once con el que saldrá mañana a las 16.15 en el Metropolitano, el Cholo hará, previsiblemente, cambios respecto al duelo ante el Sevilla del pasado miércoles en la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey. José María Giménez ocupará el lugar de su compatriota Godín, Vrsaljko saldrá por Juanfran en el carril derecho, en el lateral izquierdo seguirá Lucas, acompañando a Giménez estará Savic. A la portería volverá Oblak. Salvo esa baja de Godín, la defensa será la habitual en el Atlético.

El centro del campo no variará mucho salvo la posible entrada de Yannick Carrasco, aunque Correa cuenta, también, con muchas opciones de partir como titular. El pivote estaría compuesto por Gabi y Saúl, al que se podría sumar Thomas. Por la banda izquierda, Simeone seguirá apostando por Koke.

En el ataque es el único sitio donde no hay ninguna de sus componentes. Antoine Griezmann, a pesar de ser cambiado ante el Girona, sigue siendo el favorito. Diego Costa formará pareja con él. Veremos en acción, de nuevo, a la AG-DC rojiblanca.

La lista está compuesta por Oblak, Moyá; Juanfran, Vrsaljko, Giménez, Savic, Lucas; Thomas, Gabi, Saúl, Augusto, Koke, Carrasco, Vitolo; Correa, Torres, Gameiro, Griezmann y Diego Costa.