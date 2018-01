La firma de Atleti VAVEL, otra vez la misma historia

Google Plus

FOTO: Ángel Gutiérrez (Atlético de Madrid)

Venía el Atlético tras el traspiés copero ante el Sevilla con ganas de reivindicarse y seguir en la lucha por el título liguero. Pero el Girona que ya había hecho sufrir al equipo rojiblanco en la primera vuelta no iba a poner las cosas fáciles. Se adelantó el Atleti por mediación de Griezmann tras asistencia de Diego Costa en una primera parte dónde el conjunto local fue superior pero no conseguía hincarle el diente a un ordenado Girona. Ya con 1-0 tuvo el cuadro del Cholo la posibilidad de matar el partido, pero Correa y Carrasco fallaron ante Bono e Iraizoz respectivamente y al Atlético le tocó sufrir.

El Atlético de Madrid tiene esta temporada la mala manía de no matar los partidos y dejar al rival vivo confiando demasiado en su fiabilidad defensiva y el gran hacer de Oblak bajo palos, pero ya son muchos los días que el conjunto rojiblanco lo ha terminado pagando muy caro, pues en defensa no es tan fiable como antaño y Jan Oblak hay días que no lo puede parar todo. Y esta vez fue el Girona, por mediación de Portu, quién pescó en el Metropolitano y deja así al Atleti muy tocado en la lucha por LaLiga si el Barcelona consigue la victoria en el Villamarín, tan solo la derrota del Valencia parece consolar el mal día rojiblanco.

DIEGO COSTA LESIONADO

El empate ante el cuadro catalán no fue la única mala noticia y es que Diego Costa tuvo que ser sustituido en el minuto 61 de partido debido al golpe que recibió con Bono en la jugada del gol del Atleti precisamente cuando el hispano-brasileño daba la asistencia a su compañero de ataque Antoine Griezmann. Tras el cambio fueron muchas las críticas a Simeone diciendo que se había sustituido a Diego pensando en el encuentro del martes ante el Sevilla y que estaba traicionando así su famoso ‘partido a partido’, pero lo cierto, y como el mismo entrenador señaló en rueda de prensa, Costa sufría ya molestias en el tiempo de descanso y prefirió cambiarle para evitar males mayores.

Pues bien, las malas noticias se han confirmado pues el delantero sufre una elongación muscular, que, pese a no ser una lesión grave, le harán perderse mínimo los dos próximos encuentros de su equipo, empezando por el importante duelo del martes en Sevilla, cuando su equipo más le necesita, Costa no podrá estar.

ANTOINE GRIEZMANN VUELVE A MARCAR

El delantero francés del Atlético ha vuelto a ver puerta en la competición liguera más de un mes después de que lo hiciera por última vez, ante la Real Sociedad en el Wanda Metropolitano. Griezmann suma así su sexto gol de la temporada en liga justo en la semana en la que un nuevo revuelo sobre su salida y posible llegada al F.C Barcelona el próximo verano han hecho que el propio club catalán tuviera que lanzar un comunicado desmintiendo que tuviera ningún acuerdo con el futbolista del Atleti como proclamaban los principales medios de Barcelona. Sin Costa, Antoine se convierte en una de las esperanzas colchoneras para intentar la remontada el próximo martes en el Pizjuán.

VITOLO, POR FIN

Tras haber tenido minutos en todos los partidos de Copa del Rey que ha disputado el Atlético desde que el delantero canario llegara a la entidad rojiblanca, ayer y pese a empezar desde el banquillo, por fin debutó en LaLiga Santander. Aunque solo pudo disputar 10 minutos, entró por Vrsaljko y no pudo apenas crear peligro. Veremos si el martes entra en el once inicial del Cholo en la que sería su segunda visita al Ramón Sánchez Pizjuan desde que se produjera su polémica salida de Sevilla.

GABI Y KOKE SUPLENTES MUCHO TIEMPO DESPUES

Decidió el Cholo para el encuentro frente al Girona dejar en el banquillo a Koke y a Gabi, bien pensando en la vuelta de los cuartos de copa ante el Sevilla o bien como toque de atención por el mal partido que ambos se marcaron en la ida frente al equipo hispalense, lo cierto es que es bastante inusual ver a dos de los fijos en el centro del campo sentados en la banda junto a Simeone.

Aunque Gabi si ha estado más veces, sobre todo esta temporada, de suplente, Koke no vivía una situación así desde hace 48 partidos cuando fue suplente en el encuentro disputado en el Calderón y que midió al conjunto rojiblanco y al Eibar. Esta circunstancia sumada a la ausencia de Godín por acumulación de tarjetas hicieron que viéramos a Saúl como capitán del equipo, algo que sin duda muchos piensan que en el futuro será más que habitual.

350 VECES SIMEONE

El entrenador rojiblanco sumó ante el Girona su partido número 350 como entrenador del Atlético de Madrid, una cifra histórica pues sitúa al Cholo como el segundo entrenador que más partidos ha dirigido desde la banda de la historia del Atleti tan solo superado por Luís Aragonés (555 partidos) y se coloca también como el sexto que mas encuentros dirige a un mismo club del fútbol español.

Ayer no pudo sumar una victoria en un día tan especial para él, pero sus no empaña sus grandes números pues en esos 350 partidos ha cosechado 215 triunfos, 78 empates y 57 derrotas, con un 61 % de victorias.

SIME VRSALJKO NO ESTARÁ ANTE LAS PALMAS

El futbolista croata volvía ayer a la titularidad tras ser suplente en Copa del Rey en detrimento de Juanfran y vio una cartulina amarilla que le hará cumplir ciclo y perderse el próximo encuentro liguero ante la U.D Las Palmas. Además, fue sustituido por Vitolo al realizar varias infracciones que bien le podrían haber supuesto la segunda cartulina y haber dejado al equipo con 10 hombres. Veremos si al no jugar el fin de semana, el Cholo confía en el para el lateral derecho en Sevilla o bien es Juanfran (que viene disputando la Copa) quien juega en esa demarcación.